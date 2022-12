Le club saoudien d’Al Nassr programme Cristiano Ronaldo Medical, selon des rapports

Le club de football saoudien Al Nassr a apparemment programmé un examen médical pour le talisman portugais Cristiano Ronaldo avant un transfert annoncé au club du Moyen-Orient.

Un accord avec l’équipe saoudienne a été annoncé plus tôt dans le mois, mais l’attaquant a nié avoir rejoint le club.

Mais, selon les informations, le club saoudien a prévu un examen médical pour le quintuple vainqueur du Balon D’or avant le transfert potentiel.

Ronaldo, l’un des plus grands buteurs de l’histoire du football, a vu son contrat avec son ancien club de Manchester United résilié à la suite d’une interview explosive avant la Coupe du monde au Qatar.

Ronaldo est revenu en grande pompe à United en 2021, après son séjour en Italie avec la Juventus et s’est retrouvé meilleur buteur du club de Premier League lors de sa première saison à Old Trafford. Cependant, les choses se sont détériorées lors de la deuxième saison du deuxième passage de l’attaquant à United alors qu’il attirait les critiques des fans et des médias pour ses actions sur le terrain et en dehors.

Ronaldo n’a marqué que 3 fois en 16 sorties avant une interview cinglante dans laquelle l’attaquant a déchiré le club, mettant ainsi fin à sa relation avec les géants anglais.

Ronaldo a rejoint le Portugal au Qatar pour la Coupe du monde, que la nation ibérique a finalement perdu en quart de finale contre l’équipe marocaine qui a surpris les téléspectateurs du monde entier.

Il a été rapporté que les termes généraux du contrat ont été décidés et que les petits caractères du contrat sont en cours de discussion, le joueur et ses conseillers étant hébergés par le club.

Marcelo Salazar, directeur sportif d’Al Nassr, n’a pas confirmé la signature ni les progrès de l’accord pour faire avancer les Portugais au Moyen-Orient.

« Je n’ai pas le droit de dire oui ou non. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu’à la fin de l’année”, a déclaré Salazar.

“Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une négociation d’une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des autorités supérieures.”

