Le club saoudien d’Al-Hilal signe Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio

Le milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic a rejoint Al-Hilal en provenance de la Lazio de Serie A, a annoncé mercredi le club saoudien.

« Venant des aigles d’Italie. Savic représente le leader de l’Asie », a déclaré Al-Hilal sur son compte Twitter. Les médias italiens ont rapporté qu’Al-Hilal paierait environ 40 millions d’euros (44,51 millions de dollars) pour le joueur de 28 ans.

Milinkovic-Savic a signé un contrat de trois ans avec une option pour un quatrième et sera coéquipier du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly et du milieu de terrain portugais Ruben Neves, qui ont tous deux rejoint le club en juin.

Al-Hilal a publié une vidéo du père de Milinkovic-Savic regardant des photos de son fils, qui est ensuite photographié dans le maillot de sa nouvelle équipe. « Je suis Hilal », a déclaré le joueur serbe.

Né pour être un « HÉROS » 💙

Élevé comme « CHAMPION » 🥇🦅

Plus tôt ce mois-ci, Al-Hilal a reconduit l’entraîneur portugais Jorge Jesus pour un contrat d’un an. Milinkovic-Savic a rejoint la Lazio en 2015 et les a aidés à remporter la Coupe d’Italie lors de la saison 2018-19 et deux Super Coupes d’Italie.

Al-Hilal est le club le plus décoré d’Arabie saoudite et d’Asie, et détient le record du plus grand nombre de titres de champion d’Arabie saoudite et de champions d’Asie avec respectivement 18 et quatre.

Le club basé à Riyad a perdu ses couronnes de ligue et de Ligue des champions et a terminé troisième de la Saudi Pro League la saison dernière.