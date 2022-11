Le club Rotary Sunrise d’Ottawa rend hommage aux aînés d’Ottawa High et Marquette – Shaw Local

Ottawa Sunrise Rotary a honoré deux étudiants seniors pour l’étudiant du mois de novembre.

Jacob Witthuhn de la Marquette Academy a partagé son objectif de devenir ingénieur en aérospatiale. Il a excellé dans ses études et a participé à de nombreux clubs et activités. Witthuhn envisage de fréquenter l’Université de l’Oklahoma.

L’élève du mois à l’école secondaire d’Ottawa était Jenna Smithmeyer. Certains de ses nombreux talents étaient dans le tennis et l’athlétisme, en plus de rester actif dans les clubs et la société d’honneur. Smithmeyer espère se spécialiser en biologie et poursuivre ses études pour devenir physiothérapeute.

Chaque mois, deux seniors sont sélectionnés par Sunrise Rotary. A la fin de l’année scolaire, deux bourses seront attribuées.