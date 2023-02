Le club Rotary de Summerland apporte son aide après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie

Le Rotary Club de Summerland a fait un don important à ShelterBox Canada et ses efforts de secours à la suite d’un tremblement de terre en Turquie et en Syrie.

Plus de 6 000 personnes sont mortes et des milliers ont été blessées dans les deux pays à la suite d’un tremblement de terre de 7,8.

ShelterBox a été fondée par un Rotary club au Royaume-Uni et, au fil des ans, a fourni une assistance à des personnes à l’échelle internationale. Le mouvement fournit désormais un abri d’urgence à des millions de personnes dans le monde.

Le Rotary International et ShelterBox Canada sont partenaires depuis de nombreuses années dans le domaine des secours aux sinistrés dans le monde entier et les membres des clubs Rotary locaux considèrent ShelterBox comme un groupe fiable et réputé à soutenir. Les dons peuvent être faits sur shelterboxcanada.org ou par l’intermédiaire du club Rotary local.

« Nous ne pouvons pas remplacer ce qui a été perdu, mais nous pouvons aider les familles à reconstruire leurs maisons et leurs vies », a déclaré ShelterBox.

L’organisation est connue pour son approche unique dans l’adaptation de l’aide qui répond aux besoins d’une communauté, mais surtout pour les ShelterBoxes et ShelterKits. Ces boîtes vertes contiennent des tentes de taille familiale spécialement conçues pour résister aux éléments et fournir aux gens un abri temporaire jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de commencer le processus de reconstruction d’une maison.

Les kits et les boîtes contiennent des articles qui aident à transformer l’abri en une maison, comme des ustensiles de cuisine, des lampes solaires et des ensembles d’activités pour les enfants.

ShelterBox est capable de répondre aux catastrophes en transportant des articles depuis leurs hubs positionnés à travers le monde. L’organisation mobilise les ressources disponibles en coordination avec d’autres organisations pour avoir un maximum d’effet et d’influence dans les efforts de secours actuels en Turquie et en Syrie.

De nombreux donateurs individuels et collectifs choisissent de soutenir ShelterBox pour la valeur d’une boîte, soit environ 1 200 $, mais tous les dons de 20 $ ou plus recevront un reçu d’impôt pour charité. ShelterBox est un organisme de bienfaisance canadien enregistré.

De plus amples informations sur le Rotary Club de Summerland sont fiers de ses nombreuses réalisations locales, mais aussi de son engagement envers les objectifs mondiaux du Rotary International disponibles en ligne sur summerlandrotary.ca.

