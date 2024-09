Le club photo fête ses 80 ans avec une séance photo de 24 heures

Le Victoria Camera Club a demandé à ses membres de sortir dans les rues de Victoria le 1er juin pour prendre des photos

Bien que la technologie des caméras ait énormément évolué au cours des huit dernières décennies, l’objectif des membres du Victoria Camera Club est resté le même : capturer des images qui émeuvent les gens.

Pour célébrer son 80e anniversaire, le club, le deuxième plus grand au Canada, a demandé à ses membres de sortir dans les rues le 1er juin de cette année pour prendre des photos sur le thème « Une journée dans la vie de Victoria ».

Les images qu’ils ont capturées sur une période de 24 heures comprenaient l’environnement naturel, les entreprises, les célébrations, les bâtiments et les personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes.

« Les images illustrent la diversité des centres d’intérêt et des compétences de notre club », a déclaré James Dies, le président du club. « Nous nous considérons comme un club d’enseignement, avec une gamme d’activités et de groupes d’intérêts spéciaux pour chacun. »

Le club a débuté en 1944 avec une douzaine de passionnés de cinéma noir et blanc, dont certains avaient leurs propres chambres noires pour développer leurs films.

Aujourd’hui, elle est composée de 265 membres qui ont adopté les dernières technologies de capture d’images, des appareils photo numériques aux smartphones qui permettent aux utilisateurs de prendre des photos haute résolution dans différentes conditions d’éclairage ou avec des effets spéciaux.

« Il suffit de faire appel à sa créativité », explique Dies. « Nous pouvons enseigner aux gens les éléments de base de la photographie, de la retouche photo et du post-traitement. »

Les photographes peuvent effectuer eux-mêmes l’édition et le post-traitement de leurs photos, en utilisant un logiciel d’intelligence artificielle pour nettoyer, affiner ou améliorer leurs images.

Dennis Crabtree, vice-président du club, a déclaré que les règles concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle pour manipuler une image afin de participer à une compétition évoluent constamment.

« C’est comme un paysage en constante évolution », a-t-il déclaré. « Il existe même des programmes d’intelligence artificielle qui analysent et jugent vos photos. »

La retouche d’une image peut être aussi subtile que l’accentuation de la netteté ou la réduction des reflets. Mais le logiciel de retouche peut également supprimer des objets et des personnes d’une image, ou les placer ailleurs.

« On pourrait s’en servir pour déplacer la Tour CN de Toronto et la placer à New York, par exemple », a déclaré Crabtree.

Mais il a déclaré que l’intelligence artificielle peut également améliorer la créativité, libérant le photographe des limites de l’appareil photo – bien qu’il existe désormais des appareils photo dotés d’une intelligence artificielle et d’une technologie d’apprentissage automatique intégrées.

« Certains sont autant des artistes que des photographes », a-t-il déclaré. « Quoi qu’il en soit, le cheval est sorti de l’étable. »

Les photographes qui soumettent des photos à des concours sont généralement autorisés à manipuler – mais pas à supprimer – les objets de la photographie, a déclaré Bob Law, trésorier du club.

Il a déclaré qu’il n’est pas rare que le comité de jugement demande la photo originale, qui montre les métadonnées originales et cachées, indiquant quand la photo a été prise, où elle a été prise et les paramètres de l’appareil photo tels que la vitesse d’obturation, la distance focale et d’autres détails.

Le comité compare ensuite les deux images pour s’assurer que toute correction d’image est conforme aux règles.

« Cela fait partie de l’évolution de l’art », a déclaré Law. « Les premiers photographes expérimentaient en manipulant des images dans la chambre noire pour obtenir un certain rendu. Aujourd’hui, cela se fait simplement de manière numérique. »

Alors que les premiers photographes sauvegardaient leurs images sur pellicule, les photographes d’aujourd’hui sauvegardent leurs photos numériquement.

Law a déclaré qu’il disposait de 12 téraoctets d’images enregistrées sur des disques durs, tous les fichiers étant également chargés sur « le cloud » – un emplacement hors site accessible via Internet en guise de sauvegarde.

Le club organise des compétitions internes au moins une fois par mois, avec des individus ou le club dans son ensemble participant régulièrement à des concours internationaux avec jury tout au long de l’année.

Le groupe organise une exposition d’estampes pour son 80e anniversaire, une exposition publique gratuite des œuvres sélectionnées par les membres, de midi à 17 heures du mardi au dimanche jusqu’au 29 septembre, au niveau inférieur du Bay Centre, au 1150, rue Douglas.

L’exposition présente plus de 100 tirages, ainsi qu’une mini-exposition de la collection Une journée dans la vie de Victoria.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur victoriacameraclub.ca.

