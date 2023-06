Le Club Optimiste de Rock Falls célèbre une bourse d’études de 400 000 $ – Shaw Local

ROCK FALLS – Le Club Optimiste de Rock Falls a dépassé les 400 000 $ en bourses d’études qu’il a distribuées dans toute la communauté depuis le début du programme il y a 33 ans.

Le club, qui a célébré son 75e anniversaire l’an dernier, a amassé 100 000 $ dans les années 1990 et a créé une dotation avec Optimist International pour établir le programme de bourses.

« La collecte de fonds a converti une gamme d’articles de tombola en dollars dans le but final d’établir un programme de bourses d’études pour les jeunes de Rock Falls », a déclaré Bill Wescott, membre du club. « La liste des membres qui ont assuré le leadership, les heures de travail et les ventes est longue, mais elle reflète le dévouement que son organisation a maintenu depuis la création du club. »

Le produit annuel de la dotation et des efforts de collecte de fonds du club finance des bourses d’études pour les étudiants qui vont à l’université ainsi que la bourse d’études professionnelles Dave Schumaker.

Depuis 1990, le club a reçu en moyenne 28 demandes d’aide avec des récompenses d’une valeur moyenne de 11 540 $ par an, a déclaré Wescott.

Au total, le club a attribué 413 075 $ en bourses et a rempli 701 demandes sur 959 au fil des ans. Cela comprend les 18 lycéens et 10 collégiens qui ont reçu des prix cette année.

Le club compte 27 membres avec une moyenne de 21,6 années de service, et les nouveaux membres potentiels sont toujours les bienvenus, a déclaré Wescott.

Les membres se réunissent à 18 h les deuxième et quatrième lundis de chaque mois au Nick’s Tap à Rock Falls.

Le club a été créé le 29 avril 1947, avec la mission d’Optimist International « de développer l’optimisme comme philosophie de vie ; promouvoir un intérêt actif pour le bon gouvernement et les affaires civiques; inspirer le respect de la loi; promouvoir le patriotisme et œuvrer pour l’accord international et l’amitié entre tous les peuples ; pour aider et encourager le développement de la jeunesse.