Le club me fait confiance malgré l’échec de l’UCL

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré qu’il maintenait le soutien du club malgré sa sortie de la Ligue des champions en phase de groupes pour la deuxième saison consécutive.

Xavi, qui a remplacé Ronald Koeman il y a un an, a reçu plus de 150 millions d’euros à dépenser en transferts cet été, avec Robert Lewandowski, Jules Kounde et Raphinha parmi les joueurs à arriver, seulement pour voir l’équipe échouer une fois de plus en Europe. .

Les défaites contre le Bayern Munich et l’Inter Milan ont suscité des critiques mais, malgré la perspective d’un football en Ligue Europa au Nouvel An, Xavi insiste sur le fait qu’il y a de nombreuses raisons pour que le Barça soit optimiste.

“Je ressens la foi en ce que nous faisons”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse vendredi.

“Il y a une confiance totale dans le projet. Les attentes sont élevées et ce n’est pas ce que nous espérions, en sortant de la Ligue des champions. Nous devons accepter les critiques et travailler dur.

“Il ne fait aucun doute que les résultats viendront. J’ai la confiance du président [Joan Laporta]le conseil d’administration et [directors of football] Mateu [Alemany] et Jord [Cruyff]. Il n’y a rien d’autre à faire que de continuer à travailler dur.

“Nous nous en sortons bien. Cela se voit à Munich et dans les performances contre l’Athletic [Bilbao], Villarreal, Real Sociedad, Sevilla … Les résultats ne peuvent pas être une distraction. Nous ne pouvons pas changer de cap à partir des idées que nous avons. Les résultats viendront et, s’ils ne le font pas, un autre entraîneur viendra – c’est la loi de la vie.”

Barcelone a été éliminé de la Ligue des champions en phase de groupes pour la deuxième saison consécutive. Éric Alonso/Getty Images

Xavi, qui a un pourcentage de victoires de 56,6% sur 53 matchs à l’approche du premier anniversaire de sa nomination, a déclaré que la Liga prend une importance supplémentaire avec la Ligue des champions qui n’est plus proposée.

“Bien sûr, la ligue est désormais plus importante, mais toutes les compétitions le sont”, a-t-il ajouté. “Nous devons essayer de gagner les quatre trophées : LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa espagnole et la Ligue Europa. L’objectif est de gagner des trophées et cela ne change pas même si nous n’avons pas la Ligue des champions maintenant.”

Le Barça est deuxième du classement, à trois points du leader du Real Madrid, qui est la seule équipe à les avoir battus au niveau national cette saison. Ils affronteront Valence de Gennaro Gattuso au Mestalla samedi.

“Vous pouvez vous attendre à une équipe défensive de Gattuso, mais c’est le contraire”, a déclaré Xavi. “Valencia est courageux, il presse haut et il est dynamique.

“Ce sera un bon match pour les fans. Nous sommes en bonne forme en Liga. Les victoires contre Villarreal et l’Athletic ont été bonnes. Maintenant, nous devons changer de puce de la Ligue des champions et nous concentrer sur la ligue.”

Le Barça reste sans Andreas Christensen, Memphis Depay, Sergi Roberto et Ronald Araujo, bien que Xavi affirme que Christensen et Memphis pourraient tous les deux revenir contre Viktoria Plzen en milieu de semaine.