Le club Kiwanis recherche des bénévoles de Lake Country – Kelowna Capital News

Le club Kiwanis de Central Okanagan cherche à se développer avec un club satellite à Lake Country.

Le président Tom Cockrell dit que le nom du club était autrefois le Kiwanis Club of Kelowna-Summit, mais qu’un changement de nom a récemment été décidé.

« Cela ne signifiait rien pour personne, sauf qu’ils avaient vu Kelowna et s’ils vivaient à Lake Country, ils ne se sentiraient pas attachés à ce nom. Nous avons donc changé le nom pour être plus englobant avec la zone que nous desservons. »

Cockrell dit que pour construire le club satellite, ils n’ont besoin que de quelques bénévoles intéressés.

«Ils travailleraient sous l’égide du club principal. Ils n’élisent pas de secrétaire ou de trésorier ou de président ou quoi que ce soit du genre, ils ont simplement quelqu’un qui est une sorte de coordinateur de groupe, mais ils sont responsables devant le club principal.

En tant que satellite, Cockrell dit que le groupe établirait ses propres projets et collectes de fonds et, en fin de compte, élargirait le travail que Kiwanis fait dans le centre de l’Okanagan.

“Ce que nous recherchons, ce ne sont que quelques personnes, cela n’a pas besoin d’être énorme… quatre, cinq, six personnes qui partagent les mêmes idées et qui souhaitent fournir des services aux jeunes, aux enfants et aux jeunes adultes de la communauté.”

Toute personne intéressée à faire partie du satellite du Lake Country Club peut contacter Cockrell au (250) 979-8658.

Le club Kiwanis de Central Okanagan fait partie de Kiwanis International, une organisation mondiale de bénévoles voués à l’amélioration du monde, un enfant et une communauté à la fois.

