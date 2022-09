Le club genevois ravive son engagement envers Japanese Tea Garden – Shaw Local

La Jardin de thé japonais dans le Réserve forestière de Fabyan à Genève est une oasis de tranquillité depuis 112 ans.

Les visiteurs empruntent un chemin symbolisant le chemin de la vie, avec ses joies et ses peines, à travers l’endroit ombragé. Les pavés de dalles représentent des difficultés à surmonter. Deux arbres ginkgo conjoints représentent l’amour et le mariage.

Il y a un étang, un salon de thé et un mont Fuji miniature, avec une bande de feuillage qui devient rouge à l’automne, représentant une coulée de lave. C’est un endroit populaire pour prendre des photos de mariage, de fiançailles, de bal et de retour à la maison.

Mais comme tout jardinier expérimenté le sait, il n’en faut pas beaucoup pour qu’un jardin perde sa beauté.

Les membres du Geneva Garden Club Linda Bradley, à gauche, et Bobbi Higham parcourent l’un des sentiers du jardin de thé japonais de la réserve forestière de Fabyan à Genève. Les membres du club ont travaillé pour restaurer les jardins. (Paul Valade)

“Nous avons senti que le jardin avait vraiment langui”, a déclaré Bobbi Bigham, membre du Garden Club de Genève. Le district de la réserve forestière du comté de Kane a continué à tondre et à entretenir les étangs. Mais le jardin avait besoin de travaux minutieux et exigeants en main-d’œuvre, comme le désherbage à la main.

“A une époque, c’était vraiment élégant”, a-t-elle déclaré.

Ainsi, cette année, le club a renforcé son engagement de longue date envers le jardin.

“Il avait besoin d’un nouvel ensemble d’yeux multiples (sur lui)”, a déclaré Bigham.

Dottie Robner, membre du Geneva Garden Club, travaille sur l’un des parterres du Japanese Tea Garden de la Fabyan Forest Preserve à Genève. (Paul Valade)

Tous les vendredis matin d’avril à septembre, les membres ont été là.

Ils ont transporté charrette après charrette après charrette de mauvaises herbes. Ils ont nettoyé et décoré le salon de thé. Des membres soucieux du design se sont joints à nous, redessinant certains lits, ajoutant un lit et restaurant un lit sec d’origine, ajoutant de la couleur et de la texture au jardin.

“Ce sont des gens des plantes qui savent des choses, pas seulement désherber”, a déclaré Higham. Le club a travaillé avec le botaniste du district sur le projet.

“C’est vraiment très beau”, a déclaré Kelly Miller, membre du club, en montrant des hortensias plantés dans un cercle rénové où se déroulent les cérémonies de mariage.

Une plaque du Geneva Garden Club se trouve dans le jardin de thé japonais de la réserve forestière de Fabyan à Genève. (Paul Valade)

“Nous sommes assis sur une mine d’or dans le comté de Kane”, a déclaré Linda Bradley, membre. Le district de la réserve forestière facture 250 $ par session de location de deux heures pour ces séances photo et cérémonies de mariage.

L’histoire

Ce n’est pas la première fois que le club restaure le jardin. En 1972, la regrettée Darlene Larson a attiré l’attention du club sur le jardin.

Elle avait accueilli un étudiant d’échange japonais et avait emmené l’étudiant en pique-nique dans la réserve forestière. Elle était gênée par l’état du jardin, selon le club.

“C’était un désastre”, a déclaré Higham.

Le jardin a été construit vers 1910 par le célèbre jardinier japonais Taro Otsuka. Il a été commandé par George et Nelle Fabyan pour leur domaine de 300 acres, qui s’étendait sur la rivière Fox.

Les membres du Geneva Garden Club ont renouvelé leurs efforts pour restaurer le jardin de thé japonais de la réserve forestière de Fabyan à Genève. (Paul Valade)

Après la mort des Fabyan dans les années 1930, le district de la réserve forestière a acheté 235 acres.

Larson a fondé les Amis de Fabyan en 1979 et en a été le président de longue date. Elle est décédée en 2018. Les Amis de Fabyan ont collecté des fonds et dirigé des projets de restauration de l’ancien domaine, notamment en transformant la villa Fabyan en musée.

En juin, le club et les Amis de Fabyan ont dédié le salon de thé à la mémoire de Larson. Il contient maintenant des objets qu’elle a collectés, notamment un kimono et un service à thé. Le club de jardinage a fait don d’une authentique table à thé.

Objets exposés dans la maison de thé du Jardin de thé japonais de la réserve forestière de Fabyan à Genève. Ils provenaient de la collection de feu Darlene Larson, fondatrice des Amis de Fabyan, qui a dirigé les restaurations antérieures du jardin. (Paul Valade)

Préservation continue

Outre la bataille sans fin avec les mauvaises herbes – “il n’y a rien de tel que de planter un jardin sans mauvaises herbes”, a déclaré Higham – les membres du club ont ajouté plus de texture et de couleur au jardin. Ils ont mis plus de bancs pour que les gens puissent se reposer.

Si vous voulez vous promener dans le jardin cette année, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Il est ouvert de 13 h à 16 h les mercredis et dimanches jusqu’au 30 septembre.

Des visites privées peuvent également être organisées en contactant le district de la réserve forestière. Sinon, vous pouvez regarder de l’extérieur.

Le club essaie de susciter l’enthousiasme pour le travail en cours visant à maintenir le jardin en bon état.

“Nous faisons cela pour les générations futures”, a déclaré Higham. “Nous voulons que les gens en soient aussi fiers que nous.”

https://www.dailyherald.com/news/20220923/doing-this-for-future-generations-geneva-club-revives-commitment-to-japanese-tea-garden