Le manager de l’AS Roma, Paulo Fonseca, a déclaré qu’il n’était pas au courant d’une confusion des remplacements lors de la défaite de la Coppa Italia contre Spezia, mardi, après avoir effectué six changements alors que cinq seulement étaient autorisés.

Le sixième changement est intervenu dans le temps supplémentaire lorsque Fonseca a présenté le défenseur Ibanez à l’ancien ailier de Chelsea Pedro, après avoir déjà effectué cinq remplacements en huitièmes de finale au stade olympique.

La Roma, qui a également reçu deux cartons rouges en l’espace de deux minutes, a été battue 4-2 après prolongations.

Interrogé sur l’erreur, Fonseca a déclaré aux journalistes: « S’il y avait un problème, que je ne savais honnêtement pas, nous en discuterons en interne. »

Les règles de la FA italienne stipulent que les équipes peuvent créer cinq sous-marins dans trois créneaux pendant les 90 minutes. Si un match se termine en prolongation, les équipes ont une place supplémentaire tant qu’elles n’ont pas déjà utilisé leurs cinq sous-marins.

Spezia avait pris une avance de deux buts dans la capitale grâce à un penalty d’Andrey Galabinov et Riccardo Saponara après 15 minutes.

La Roma a fait un retrait grâce à une pénalité de Lorenzo Pellegrini juste avant la mi-temps avant qu’Henrikh Mkhitaryan égalise 13 minutes de la fin pour obtenir le match en prolongation.

Le gardien de la Roma Pau Lopez voit rouge deux minutes après la prolongation. Giampiero Sposito / Getty Images

Mais à moins de deux minutes du redémarrage, la Roma était tombée à neuf hommes. Tout d’abord, le défenseur Gianluca Mancini a reçu un deuxième carton jaune pour une faute juste dans sa moitié de terrain et, du coup franc résultant, le gardien Pau Lopez a tenté de dégager le ballon, mais a complètement raté son coup de pied et a éliminé Roberto Piccoli de Spezia à la place et a été rejeté.

La tête de Daniele Verdi a remis Spezia devant en 107 minutes, mais une superbe puce Saponara à une minute de la fin a confirmé la place de l’équipe nouvellement promue en quarts de finale.

Cette défaite de la Roma intervient à peine quatre jours après leur humiliante revers 3-0 dans le derby local contre la Lazio.

Plus tôt dans la saison, la Roma a subi une défaite 3-0 contre Hellas Verona en Serie A pour avoir aligné un joueur inéligible.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport