Le bus de l’équipe du Liaoning Hongyun sera vendu aux enchères pour aider à payer ses anciens joueurs, mais il en faudra beaucoup plus pour collecter les 850 000 $ que Jacob Mulenga dit lui devoir. L’attaquant zambien n’est pas le seul joueur à tenter de récupérer les salaires impayés des clubs de football chinois qui ont fait faillite après qu’une vague d’investissements frénétiques soit tombée à plat. Le milieu de terrain croate Marko Basic est dans la même situation, tout comme d’autres footballeurs étrangers et chinois. On ne sait pas combien. Tous deux allèguent que leurs signatures ont été contrefaites pour dissimuler le non-paiement de leurs salaires. Les deux sont en colère. Les clubs qui ne payent pas leurs joueurs et font faillite n’est pas nouveau dans le football chinois, mais le problème a atteint un nouveau creux avec l’effondrement du Jiangsu FC en février – à peine 100 jours après avoir remporté la Super League chinoise.

«Je veux le rendre aussi public que possible, le rendre aussi grand que possible. Jusqu’à ce que mon argent soit payé, tout le monde doit être tenu pour responsable », a déclaré à l’AFP Mulenga, qui joue désormais dans le second niveau néerlandais.

« Comment allez-vous expliquer que 850 000 $ sont dus à quelqu’un au cours de ses dernières années à jouer au football? », A demandé le joueur de 37 ans, s’adressant à l’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA.

« Tout ce que vous pouvez dire, c’est que le club est mort, donc nous ne pouvons rien faire », a ajouté Mulenga, qui affirme n’avoir pas été payé tout au long de sa deuxième saison avec le Liaoning.

L’ancien club des poids lourds, champion d’Asie en 1990, s’est dissous en mai de l’année dernière.

«Pendant ce temps, la fédération chinoise (association de football) continuera… à enregistrer les joueurs étrangers comme si de rien n’était», a déclaré Mulenga.

La FIFA n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les autorités de gestion de la ligue chinoise blâment «un petit nombre» de clubs et affirment que c’est une question qui relève des tribunaux et des départements d’arbitrage du travail.

« ILS ONT FAIT NOS SIGNATURES »

Plus de 20 clubs ont été expulsés des ligues professionnelles chinoises en raison de problèmes financiers au cours des deux dernières années, selon l’agence de presse Xinhua.

Leur disparition a laissé les fans privés et certains joueurs hors de leur poche. Cela soulève également des doutes sur les ambitions du président Xi Jinping de faire de la nation la plus peuplée du monde un pays de premier plan du football.

C’est aussi un avertissement aux joueurs qui envisagent de s’installer en Chine, qui a attiré des stars étrangères comme l’Oscar de 60 millions d’euros en 2017 mais qui se serre désormais la ceinture.

La FIFPro, le syndicat mondial des footballeurs, a exprimé ses inquiétudes à l’Association chinoise de football l’année dernière.

« Compte tenu d’un nombre important de clubs qui ont fermé leurs portes sans préavis, nous sommes préoccupés non seulement par la pérennité du football professionnel en Chine, mais aussi par l’absence alarmante de mécanismes en place pour protéger les moyens de subsistance des joueurs », a déclaré la FIFPro à l’AFP.

Basic, 32 ans, affirme que Taizhou Yuanda, qui était en deuxième division chinoise la saison dernière, lui doit deux mois de salaire, soit environ 90 000 dollars.

Le club a brusquement fermé en mars après avoir existé pendant seulement quatre ans.

Comme Mulenga, il allègue que le club a falsifié les signatures de joueurs sur des documents indiquant qu’ils avaient été payés, afin qu’ils puissent être autorisés à jouer par le CFA.

« Ils ont simulé nos signatures et ont simplement demandé l’enregistrement », a déclaré à l’AFP Basic, qui ne souhaitait pas divulguer son histoire avant de quitter la Chine, depuis son domicile en Suisse.

«Ils ont simulé peut-être 15 signatures pour dire que nous avons reçu tous les salaires.»

Basic, qui affirme qu’une partie de son salaire était payée en espèces, a écrit au CFA en janvier mais n’a pas eu de réponse.

‘PAS DE GARANTIES’

Helena Zhang, une avocate de Shanghai, a déclaré qu’il était théoriquement possible de poursuivre les propriétaires de clubs en faillite et liquidés lorsque l’investissement des propriétaires est frauduleux, mais les chances de succès des joueurs devant un tribunal chinois – s’ils obtiennent même l’affaire jusque-là – sont très mince.

La Chine veut gagner une Coupe du monde d’ici 2050, mais Basic dit que son football est «trop politique» et que les intérêts en dehors du terrain, tels que les investisseurs qui achètent dans des clubs pour s’attirer les faveurs du Parti communiste au pouvoir, sapent ce qui s’y passe.

« Je peux vous dire que cela n’arrivera pas dans 100 ans », a-t-il déclaré à propos de l’ambition du pays en matière de Coupe du monde.

Même si un nouveau plafond salarial et d’autres mesures du CFA ont freiné les dépenses, Basic a ajouté: «Ils dépensaient de l’argent, comme des imbéciles, pour rien.

« Ils n’ont pas dépensé l’argent de manière intelligente pour développer le football chinois. »

Il a un avertissement pour les joueurs étrangers qui envisagent de s’installer en Chine.

« Personne n’a la garantie d’obtenir son argent », a-t-il déclaré, soulignant la disparition des champions du Jiangsu.

« Si cela peut leur arriver, cela peut arriver à tous les clubs en Chine. »

