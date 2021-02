Le club des survivants des attaques de requins révèle des histoires d’horreur sur les morsures mortelles et la découverte des intestins de proches alors que les décès augmentent

Un club de survivants de l’attaque SHARK donne aux victimes la chance de composer avec les attaques d’horreur qui les ont blessées ou ont pris leurs proches alors que les décès augmentent dans le monde entier.

Bite Club a été fondé par le surfeur Dave Pearson après avoir été sauvé par un requin taureau de trois mètres au large de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Les membres du club et ceux qu’ils ont aidés ont subi des morsures de requins sanglantes et des expériences d’horreur – y compris un mari qui a découvert les intestins de sa femme sur une plage après qu’elle a été attaquée – alors qu’ils essayaient de composer avec le traumatisme.

Il compte maintenant des centaines de membres à travers le monde, y compris des survivants, des sauveteurs héroïques qui ont risqué leur vie pour les sauver, et des membres de la famille des victimes d’attaques mortelles.

Il comprend également des personnes qui ont souffert de mutilations vicieuses de chiens, de morsures d’alligator et même d’une attaque d’hippopotame choquante.

« Ma vie est des attaques de requins. Vous savez s’il y a une attaque de requin quelque part dans le monde, j’en entendrai parler », a-t-il dit AFP cette semaine.

Le club utilise maintenant des psychiatres pour aider ceux qui souffrent – y compris les victimes ciblées par des trolls tordus qui les blâment d’avoir été attaqués.

« Notre groupe ne concerne pas les requins … il s’agit de surmonter vos propres peurs », a déclaré Dave.

Cela survient alors que plus de personnes ont été tuées dans des attaques de requins non provoquées l’année dernière que dans n’importe quelle année depuis 2013 – avec dix morts.

Dave a révélé que l’année dernière était une année particulièrement « mauvaise » pour les attaques de requins d’horreur avec au moins une douzaine enregistrée en Australie et beaucoup plus à l’étranger.

Bite Club – et sa charité Beyond the Bite – a été formé après que Dave, 58 ans, ait appris que les cicatrices laissées par les mangeurs d’hommes n’étaient pas seulement physiques.

Cette prise de conscience est venue lorsqu’un autre surfeur qui a aidé à sauver sa vie s’est effondré plus tard en admettant: « Je n’ai pas pu dormir. »

Je regardais du sang gicler et je me suis dit: « Ça ne va pas » Dave Pearson

Dave se souvient vivement du moment où le requin a attaqué et de son incroyable survie lorsque sa planche de surf s’est coincée dans les mâchoires du prédateur.

Ce fut une épreuve terrifiante qui le laissa souffrant du SSPT après que «l’euphorie» de son contact avec la mort se soit rapidement calmée.

Le requin de 660 lb a mordu son bras gauche, s’est écrasé dans la planche et a claqué son nez dans le côté gauche de son visage lui faisant craquer le crâne.

« Un gros lambeau de peau était venu tout de suite », a déclaré Dave précédemment. «Je regardais du sang gicler et je me suis dit: ‘Ça ne va pas.’»

L’attaque n’a pas duré plus de 10 secondes mais il – comme beaucoup d’autres – est toujours hanté par sa rencontre avec le requin.

À l’hôpital, Dave a rencontré Lisa Mondy, 24 ans, qui avait subi des morsures au visage et au bras alors qu’elle faisait du wakeboard juste une semaine avant d’être attaqué.

Lisa avait été attaquée par un grand requin blanc lors d’une expérience qu’elle a décrite en 2016 comme laissant l’eau rouge de sang.

« Je regardais à peu près sa gorge. Cela a pris mon artère brachiale de mon bras, ainsi que beaucoup de muscles et de veines, et a sectionné trois des quatre nerfs majeurs de mon bras », a-t-elle déclaré.

«Il était également extrêmement proche de l’artère de mon cou.»

La bête de quatre mètres l’a attaquée si rapidement qu’elle avait d’abord été frappée par un bateau – mais elle a réussi à récupérer et est apparue plus tard sur la version australienne du X-Factor.

Après avoir rencontré Lisa, Dave s’est rendu compte qu’il était capable de faire face à l’expérience plus facilement qu’elle et a essayé de la conseiller du mieux qu’il pouvait.

Attaques de requins en nombre depuis 2010 Le fichier international des attaques de requins publie un résumé annuel des attaques de requins non provoquées de l’année précédente chaque janvier 2010 – 82 attaques, 6 fatales

« Vous pouvez regarder dans les yeux de quelqu’un qui a été là … c’est une connexion que vous n’obtenez tout simplement pas avec quelqu’un d’autre », a révélé Dave.

« Quand vous pouvez vous asseoir là et regarder dans les yeux et dire » vous savez exactement ce que je pense « , c’est un moment qui change la vie. »

Il a dit à ABC de son club: « Nous avons maintenant 350 membres dans le monde. Nous avons des sauveteurs, des intervenants, des survivants d’attaques de requins … nous avons tous aussi des membres de la famille de ceux qui n’ont pas survécu. »

« Tout le monde était là pour me souhaiter le meilleur, mais jusqu’à ce que je parle avec Lisa, c’était comme s’ils ne comprenaient pas vraiment ce que ma tête traversait », a-t-il déclaré à l’AFP.

La seule partie restante était ses intestins que j’ai ramassés en cherchant son corps David Armstrong

Lorsque Dave est sorti de l’hôpital, il a rapidement commencé à entrer en contact avec d’autres survivants.

Chaque fois qu’il y avait un reportage sur une attaque de requin, il appelait l’hôpital et demandait à parler à la victime.

Lisa et Dave retourné à l’eau ensemble en 2012, avec le survivant de l’attaque Glenn Orgias, et l’expérience avait jeté les bases du Bite Club.

Bite Club a aidé la famille de Christine Armstrong, qui a été tuée par un requin lors d’une baignade matinale à Tathra, au sud de Sydney.

«La seule partie restante était ses intestins que j’ai ramassés en cherchant son corps», a révélé plus tard son mari David sur Facebook.

Un autre membre est Dale Carr qui a été attaqué par un grand requin blanc alors qu’il se dirigeait vers les vagues à Lighthouse Beach, Port Macquarie, au nord de Sydney.

«J’ai ressenti une secousse soudaine sous la planche et j’ai vu cette grosse nageoire dorsale», dit-il.

«Il est parti en quelque sorte à gauche et a disparu. Puis, tout à coup, sa tête est venue sur ma cuisse.

« Je l’ai frappé plusieurs fois mais c’était comme frapper une valise pleine de béton. »

Ray Short avait 13 ans en 1966 lorsqu’un requin s’est agrippé à sa jambe alors qu’il nageait près de Wollongong.

« C’est juste quelque chose qui n’était jamais là quand j’étais jeune », a-t-il déclaré à propos du club.

«Si vous aviez l’occasion de rencontrer ou d’entendre une ou deux autres victimes de morsures de requins, c’était incroyable.

« Maintenant, il y a un groupe là-bas qui peut tous s’asseoir et se relier les uns aux autres. »

Joel Mason, qui a été sauvé par un requin à Nambucca Heads, à mi-chemin entre Sydney et Brisbane sur la côte est de l’Australie, a également été aidé par le club.

Dave a contacté Joel alors qu’il était à l’hôpital, se remettant de son horrible épreuve.

«C’était tellement génial de parler à quelqu’un de super positif», a déclaré Joel.

«Nous nous sommes assis et avons bavardé pendant quelques heures sur son calvaire et les différentes personnes qui composent le Bite Club.

«Au départ, pour moi, c’était génial d’avoir quelqu’un à qui parler qui avait la même expérience.»

Joel dit qu’avec Bite Club, le soutien et l’expertise du personnel de l’hôpital l’ont aidé pendant les premières semaines qui ont suivi l’attaque.

Les scientifiques suggèrent que le déplacement des terrains de chasse, la météo, une augmentation des séjours, la surpêche et même le «hasard» peuvent avoir joué un rôle dans la récente flambée des attaques.

Sur les personnes tuées en 2020, sept sont mortes rien qu’en Australie – le nombre le plus élevé du pays en 86 ans.

Les trois décès en dehors de l’Australie se sont produits aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Le professeur Robert Harcourt, chercheur sur le comportement des requins, a suggéré que La Nina pourrait conduire les requins taureaux à se diriger vers les eaux où les gens nagent.

Il a déclaré que l’augmentation des pluies déclenchée par l’événement pourrait réduire la salinité de l’eau et pousser le saumon et d’autres poissons plus près du rivage.

Harcourt a déclaré: « Les requins réagissent à l’endroit où leur proie sera le plus probable. »

Le Dr Simon Allen, chercheur adjoint à la School of Biological Sciences de l’Université d’Australie-Occidentale, a lié l’augmentation des attaques à la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré: «Les gens en Australie occidentale qui seraient normalement en vacances à Bali ou ailleurs sont maintenant en vacances en Australie occidentale.

« Le tourisme régional a explosé cette année et il y a eu une augmentation spectaculaire de la pêche récréative et d’autres utilisations des eaux côtières. »

Les membres du Bite Club sont instamment priés de revenir parmi les vagues pour les aider à surmonter leur épreuve.

Dave a déclaré: « Une des choses que j’essaie de faire est de les réintroduire dans l’océan. Chaque fois que je peux aller quelque part où il y a un autre survivant, je vais faire du surf ou plonger avec eux.

« Aussi étrange que cela puisse paraître, l’un des endroits que j’aime faire est leur lieu d’attaque car c’est quelque chose avec lequel nous devons faire la paix. »

Le club a maintenant sa propre organisation caritative pour aider à financer des séances de conseil et aider les survivants d’attaques à remettre leur vie sur les rails.

Dave a également révélé que tous les prédateurs ne se cachent pas dans les profondeurs de la mer.

Il a révélé: «J’ai été étonné par certains des commentaires qui sont apparus sur les réseaux sociaux au sujet de mon attaque.

«Les gens me disaient ce qui s’était réellement passé dans l’eau et qui étaient loin de l’événement.

« Ils avaient supposé que je surfais dans le noir et j’ai fait venir le requin me chercher. J’ai été traité comme l’ennemi de l’océan. »