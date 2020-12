Le club des jeunes républicains de New York a fait fi des restrictions de Covid-19 et a ignoré la réaction du public pour organiser son 108e gala annuel jeudi soir – dans un autre État.

Au moins 100 invités ont été vus quittant le gala, qui a été déplacé de l’autre côté de la rivière vers le New Jersey après que le club a été critiqué pour avoir organisé l’événement. L’endroit avait été gardé secret par crainte d’attaques «violentes de gauche», selon le président du groupe.

Le représentant Matt Gaetz était l’invité d’honneur, qui est intervenu après l’annulation du gouverneur Sarah Palin en raison de problèmes de voyage.

Gaetz a été vu dans une foule de personnes sur la piste de danse et a posé pour des photos avec plusieurs invités à l’événement sans masque, apparaissant dans un selfie avec l’invité Joel Fischer, qui a tweeté la photo avec un message au gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

«Salut @NYGovCuomo», a-t-il écrit. ‘Venir me chercher.’ Le gouverneur du New Jersey, d’où il a posté, est Phil Murphy.

Une photo de la nuit montre un groupe d’au moins 20 personnes, dont Gaetz, sur la piste de danse sans masque

Le groupe a été contraint de déplacer l’événement au Maritime Parc de Jersey City, New Jersey, pour éviter les directives plus strictes de New York pour les événements en salle.

Il devait initialement se tenir à l’espace événementiel Cadwell Factory à Chelsea, à Manhattan. Mais après que des militants antifascistes aient organisé de multiples appels à l’endroit, le nouvel emplacement a été rendu secret et n’a jamais été annoncé.

New York autorise uniquement les sites à organiser des rassemblements en salle avec une capacité de 25% ou 50 personnes, tandis que le New Jersey autorise des rassemblements politiques ou religieux en salle avec jusqu’à 25% de la capacité d’une salle ou 150 personnes.

«La presse a essayé de nous arrêter. Les politiciens ont essayé de nous arrêter. Personne ne peut nous arrêter », a déclaré le club sur Instagram.

Le club s’est également moqué des restrictions en utilisant le hashtag #ForbiddenGala.

«La presse nous a attaqués. Les politiciens nous ont méprisés. Mais nous avons prévalu », a déclaré le club dans une autre légende d’Instagram, montrant un groupe d’au moins 20 personnes, dont Gaetz, sur la piste de danse.

James O’Keefe, activiste politique et fondateur du groupe conservateur Project Veritas, était également présent lors de l’événement.

La mondaine Andrea Catsimatidis, présidente du parti républicain de Manhattan et fille du milliardaire du supermarché Gristedes, John Catsimatidis, a également pris la parole lors de l’événement et a reçu un prix.

Tout au long de la nuit, les invités se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se vanter de bafouer les restrictions de Covid-19.

« Ce #ForbiddenGala est allumé », a déclaré le vice-président du groupe sur Instagram sous une photo avec Gaetz.

Avant l’événement, Gavin M. Wax, le président du club âgé de 26 ans, a déclaré qu’il gardait le lieu secret en raison de « la sécurité de nos invités contre les attaques violentes de la gauche ».

Dans une déclaration au New York Times, Wax a déclaré: « Dans l’état actuel des choses, nous sommes légalement en droit d’organiser ce gala, en suivant toutes les précautions nécessaires.

« D’autres événements se sont déroulés à l’intérieur, le nôtre ne retient l’attention que parce que nous sommes un club des jeunes républicains. »

L’invitation pour le gala de jeudi nommait O’Keefe et Gaetz en tant qu’invité vedette et fournissait l’emplacement secret

Le sénateur démocrate de New York, Brad Hoylman, a critiqué le groupe pour avoir organisé l’événement. La tante de Holyman est décédée du coronavirus cette année.

«J’ai trouvé stupéfiant que n’importe quel groupe organise une réunion en personne qui pourrait être un événement à grande diffusion, en particulier une organisation politique qui devrait être sensible à ce type de préoccupations publiques», a-t-il déclaré.

Gaetz a déclaré dans un communiqué avant le gala: « Je suis honoré d’être invité et j’ai hâte d’être à l’événement. »

Il semble également que Gaetz soit allé à l’encontre des directives de New York et du New Jersey de mettre en quarantaine pendant 14 jours lors d’un voyage en provenance de l’extérieur de l’État.

Gaetz, le représentant du 1er district du Congrès de Floride, s’est probablement rendu de son état ou de Washington pour assister à l’événement de jeudi soir.