Le « club de travail de quartier » Switchyards va ouvrir un site à Greenville : voici ce qu’il faut savoir

Bibliothèque: L’espace « bibliothèque » est destiné à servir de zone calme pour une concentration profonde. « Pas d’appels téléphoniques, pas de Zoom, pas de discussions, et nous diffusons même du bruit blanc », a déclaré Tavani. « Et c’est vraiment destiné à être concentré pendant quelques heures. »

Café: À l’autre extrémité du spectre, les sites Switchyards, dont Asheville, disposent d’un espace « café » plus dynamique, mieux adapté à la collaboration. « Vous pouvez quitter cette bibliothèque et vous rendre dans une autre partie de Switchyards, et c’est très animé et dynamique », a déclaré Tavani. « Et c’est en quelque sorte le point fort et le point faible. »