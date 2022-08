Le club de Sydney interdit de “regarder” sans “consentement verbal” pour assurer la sécurité publique

Il y a eu plusieurs cas où des femmes se sont plaintes de regards et d’éblouissements indésirables. Pour éviter d’autres incidents similaires, une boîte de nuit à Sydney a interdit de regarder à moins que la personne qui regarde ne reçoive le consentement préalable de la personne qu’elle regarde pour continuer à regarder. Si vous ne le faites pas, le problème peut être aggravé et les flics peuvent être impliqués. Le Club 77 est situé à Darlinghurst et il a donné le regard fixe comme exemple d’action qui enfreindrait sa nouvelle politique de sécurité et de harcèlement.

Dans une publication Instagram, le club a déclaré : « Au Club 77, nous nous efforçons continuellement de créer un espace plus sûr et véritablement ouvert pour nos clients, artistes et employés. Nous appliquons une politique de tolérance zéro sur le harcèlement de toute nature.

Il a mis l’accent sur la façon dont la création d’un espace sûr va au-delà de la mise en œuvre de pratiques pour « traiter les incidents après qu’ils se sont produits ». Il a en outre mentionné qu’ils ont l’obligation d’éduquer les nouveaux amateurs de club et de les aider à “comprendre ce qui est considéré comme un comportement inacceptable à l’intérieur de la salle et sur la piste de danse”.

Le club a mentionné dans le message que s’il y a des rapports sur un comportement qui a mis quelqu’un mal à l’aise, la personne signalée sera expulsée du lieu et la police sera appelée. “Nous faisons cela pour que tout le monde se sente en sécurité et pour nous assurer que nos clients sont à l’aise d’approcher le personnel si quelque chose les a rendus mal à l’aise ou ne se sent pas en sécurité”, indique le message.

La légende disait : « Le Club 77 s’engage à développer et à entretenir une forte culture du consentement. Nous encourageons les commentaires sur la façon dont nous pouvons continuer à nous améliorer et demandons à toute notre communauté de nous aider à améliorer notre espace.

Regardez par vous-même :

La politique du lieu a été rapportée pour la première fois par le Daily Telegraph et il a déclaré qu’elle encourageait les gens à “interagir avec des étrangers” mais “tout engagement DOIT commencer par un consentement verbal”.

