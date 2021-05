Le club de Serie A de Parme portera le maillot Black Lives Matter contre Sassuolo

La star de Parme U19, Drissa Camara, revêt le kit Black Lives Matter. Parme Calcio

Parme portera un maillot spécial Black Lives Matter pour leur affrontement avec Sassuolo lors de l’avant-dernier jour de la saison de Serie A.

Parme joue traditionnellement dans une chemise blanche avec une croix noire au milieu. Parme a affiché le nouveau kit entièrement noir sur Twitter avec des photos du joueur de la première équipe masculine Juraj Kucka, de Drissa Camara des moins de 19 ans et de la joueuse U-19 Giulia Soncini.

« Chacun de nous doit faire sa part dans la lutte contre le racisme – sur et en dehors du terrain », a déclaré le propriétaire américain de Parme, Kyle Krause. « Dimanche, nous porterons ces chemises pour élever nos voix collectives contre le racisme, la xénophobie et la haine. »

Le militant antiraciste et ancien joueur de Parme, Lilian Thuram, a évoqué sa fierté face à l’initiative lancée par son ancien club.

« Je me sentais fier de l’initiative de Parme, un club où j’ai passé la majeure partie de ma carrière », a déclaré Thuram. « Et moi et aussi fier de voir à quel point la sensibilité est élevée au nom de la Gialloblu en ce qui concerne ce problème. «

Les chemises en édition limitée sont en vente sur le site du club et l’intégralité des bénéfices ira à des projets interculturels locaux ainsi qu’à la Fondation Lilian Thuram.

Parme, déjà reléguée, est en bas de la Serie A avec 20 points après 36 matches.