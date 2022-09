Le club de rubgy Kelowna Crows cherche à «ruck cancer» avec un événement de collecte de fonds – Kelowna Capital News

Le club de rugby Kelowna Crows fait sa part pour «ruck cancer» ce week-end.

Le dimanche 2 octobre, l’événement consiste en une marche, un jogging ou une course de 80 minutes (durée d’un match de rugby) pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer.

L’ex-Kelowna Crow et l’ancien joueur de rugby international canadien Cameron Pierce ont lancé l’événement en 2017 après avoir vu sa mère lutter contre le cancer.

“80 Minutes to Ruck Cancer est un effort pour rassembler les communautés de rugby de tout l’intérieur dans le but commun de lutter contre le cancer”, a déclaré Pierce. “Il a été créé après avoir vu ma mère, Susan Pierce, subir une chimiothérapie à Vernon et une radiothérapie à Kelowna en 2017 et 2018.”

Elle a succombé à son cancer en avril 2021, bien que cet événement se déroule désormais en son honneur.

Un membre actuel des Crows, Ethan Cooper, se bat actuellement contre le cancer. Plus tôt cette année, un membre de longue date des Crows, Dennis Eden, a perdu sa bataille contre le cancer plus tôt cette année.

« Au cours des dernières années, les Crows de Kelowna ont adopté cela comme une façon pour notre club de montrer son soutien à BC Cancer et à un ancien joueur et ambassadeur de notre club », a déclaré Christian Hill, capitaine des Crows. “Nous espérons voir le soutien de la communauté élargie de Kelowna en personne dimanche, sinon nous apprécierions tous les dons à l’événement en ligne.”

Le club s’est fixé un objectif de 20 000 $ et tous les profits iront à la BC Cancer Federation. Il y aura de nombreux prix de tombola différents à gagner, y compris des lots de prix de divers établissements vinicoles, un abonnement de six mois à Global Gym, deux billets pour le concert The Offspring, et plus encore.

L’événement commence dimanche à 10 h à l’Apple Bowl et est ouvert au public.

