Le club de l’USL exporte un autre Américain en Europe

Milan Iloski, vainqueur du Soulier d’Or du Championnat USL la saison dernière, a officiellement finalisé son transfert en Europe. Il passe d’Orange County SC au Nordsjaelland du Danemark.

Iloski jouera le reste de la saison avec l’équipe californienne après avoir prolongé. Il a prolongé son contrat avec le club plus tôt cette année. Il continuera d’apporter des contributions importantes alors que l’équipe s’efforce de remporter son deuxième championnat USL consécutif.

The Athletic rapporte que le joueur de 24 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club danois. C’est un club qui s’est qualifié pour l’UEFA Conference League cette saison. L’attaquant polyvalent peut également jouer sur l’aile. Il devient le sixième joueur des Champions de la USL à signer dans un club européen.

Un autre joueur de l’USL s’installe en Europe

Le président des opérations football et directeur général, Oliver Wyss, a déclaré : « Milan a sans doute été le meilleur attaquant pur du championnat USL au cours des deux dernières saisons, et nous sommes plus que ravis d’être parvenus à un accord pour le transférer au FC Nordsjaelland à la fin. de la saison.

« Nous avons refusé plusieurs offres qui ne répondaient pas à nos attentes pour le lauréat du Soulier d’Or de l’année dernière au cours de son séjour très réussi ici. Nous sommes convaincus que sa valeur ne fera qu’augmenter au Danemark.

« Milan est un favori des fans et un faiseur de différence qui donnera tout pour notre quête de remporter un deuxième titre de champion de la USL en trois ans avant de réaliser son rêve de jouer pour un grand club européen la saison prochaine ! »

Pendant ce temps, Iloski a expliqué sa décision.

« Mon agent m’a contacté à ce sujet. Il m’a demandé si c’était quelque chose qui m’intéressait », a-t-il déclaré. «C’était une évidence pour moi. J’ai pu faire quelques recherches, regarder quelques matchs et cela semblait être une opportunité incroyable que je ne pouvais pas laisser passer.

« J’ai aimé la façon dont ils jouent, j’ai pensé que je serais un bon candidat et j’ai suivi leur historique de vente de joueurs. C’est une grande ligue, de haut niveau, et mon défi sera de trouver ma place dans l’équipe et de jouer autant de minutes que possible.

Qui est Milan Iloski et qu’est-ce qui l’attend au Danemark ?

La saison dernière, Iloski a marqué 22 buts pour l’Orange County SC, qui occupe désormais la troisième place de la Conférence Ouest de l’USL, quatre points derrière la République de Sacramento, leader de la conférence. Cette saison, le joueur, né en Californie mais d’origine macédonienne, a ajouté 20 buts et délivré 29 passes décisives pour son équipe.

Malgré ses grandes attentes envers Nordsjaelland, sa nouvelle équipe semble connaître un chemin difficile vers les huitièmes de finale de l’UEFA Conference League. Leurs rivaux dans le groupe comprennent le Fenerbahce de Turquie, le Ludogorets de Bulgarie et le Spartak Trnava de Slovaquie.