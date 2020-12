LONDRES: Le club de football londonien Millwall s’est déclaré consterné et attristé après que les fans se soient moqués lorsque les joueurs se sont mis à genoux pour soutenir le mouvement Black Lives Matter.

Après n’avoir pas publié de déclaration à la suite du match de samedi contre Derby, Millwall a arrêté dimanche de condamner directement ses propres supporters ou de mentionner ce qui s’était spécifiquement passé. En raison de la pandémie, c’était le premier match de l’équipe avec les fans depuis février.

Les joueurs de football anglais ont commencé à s’y prendre en juin pour montrer leur soutien à la lutte contre la discrimination suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Floyd, un homme noir menotté, est décédé en mai après qu’un policier blanc a pressé son genou contre son cou quand il a dit qu’il ne pouvait plus respirer.

Le Millwall Football Club a été consterné et attristé par les événements qui ont gâché le match de samedi contre Derby County à The Den », a déclaré le club de championnat de la Ligue. Le club a travaillé sans relâche ces derniers mois pour préparer le retour des supporters et ce qui aurait dû être un événement positif et passionnant a été complètement éclipsé, au grand dam de ceux qui ont contribué à ces efforts.

L’impact de tels incidents est ressenti non seulement par les joueurs et la direction, mais aussi par ceux qui travaillent dans le club et dans l’académie et la confiance de la communauté, où tant de membres du personnel et de bénévoles poursuivent leurs efforts passionnés pour bâtir la réputation de Les murs de l’usine s’améliorent jour après jour, année après jour. année. »

Certains fans ont pu entendre Boo dans les gradins avec les supporters de Millwall alors que les deux ensembles de joueurs ont fait le geste symbolique après que l’arbitre a sifflé pour signaler le début du match.

Millwall a déclaré qu’il souhaitait utiliser l’incident de samedi comme catalyseur pour une résolution plus rapide et prévoyait de rencontrer des militants anti-racistes.

Il y a beaucoup de travail à faire et à Millwall tout le monde s’engage à tout faire, individuellement et collectivement, pour être une bonne force et pour que le club reste à la pointe de la lutte contre la discrimination. le terrain de football », a déclaré Millwall.

Un membre du cabinet du Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que les gens devraient être libres d’exprimer leurs opinions à leur guise.

Mon opinion personnelle est que les majuscules B, L et M de Black Lives Matter sont en fait un mouvement politique différent de ce en quoi la plupart d’entre nous croyons, qui consiste à défendre l’égalité raciale, a déclaré le ministre de l’Environnement George Eustice après avoir pris des photos de Millwall. avait vu sur Sky News. Chaque individu peut faire ses propres choix sur la façon dont il reflète cela et je sais qu’un certain nombre de personnes se sentent assez fortes et ont adopté cette approche.

