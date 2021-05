Le club de la Liga Valence limoge Gracia et devient le 11e entraîneur à quitter en neuf ans

Javi Gracia a quitté Valence avec le club à seulement six points au-dessus de la zone de relégation. Photo par Angel Martinez / Getty Images

Valence a limogé l’entraîneur Javi Gracia un jour après que l’équipe ait glissé à moins de six points de la zone de relégation de la Liga, le club a déclaré dans un communiqué le lundi.

L’Espagnol Gracia, qui a succédé à la fin de la saison dernière, a été limogé après la défaite 3-2 à domicile de l’équipe contre Barcelone dimanche, leur sixième match de championnat consécutif sans victoire.

Il les laisse 14e du classement, six points au-dessus de Huesca, 18e avec quatre matchs à jouer.

Voro, employé de longue date du club, a été nommé entraîneur intérimaire, la septième fois qu’il a pris la direction de l’équipe à titre intérimaire.

Gracia, qui a déclaré après la défaite face au Barca qu’il « ne pouvait plus s’inquiéter » de la situation difficile de l’équipe, est le 11e entraîneur à quitter le club ces neuf dernières années.

Son départ est attendu depuis qu’il a offert sa démission en octobre après que le club n’a signé aucun joueur dans la fenêtre de transfert malgré la vente d’un certain nombre de footballeurs influents, y compris le capitaine Dani Parejo et les attaquants espagnols Ferran Torres et Rodrigo Moreno.

Le président de Valence, Anil Murthy, a justifié le manque de signatures du club en révélant qu’il avait subi une baisse de 100 millions d’euros de ses revenus en raison de la pandémie de coronavirus.