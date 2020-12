La National Women’s Soccer League est de retour à Kansas City après qu’un groupe de propriété dirigé par des hommes d’affaires locaux qui comprend la fiancée du quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a obtenu une franchise d’expansion lundi.

La commissaire de la ligue Lisa Baird a également déclaré que le groupe de propriété, qui est dirigé par l’équipe mari-femme d’Angie et Chris Long et leur Palmer Square Capital Management basé à Kansas City, assumera tous les droits des joueurs, les choix de repêchage et autres actifs nécessaires de Utah Royals FC alors que ce club met fin à ses activités.

« C’est une formidable opportunité pour notre ligue », a déclaré Baird. « Kansas City est une communauté riche en football, et ce fantastique groupe de propriété est prêt et capable d’engager les ressources nécessaires pour que ce club soit un succès massif. »

La future épouse de Mahomes, Brittany Matthews, fait partie du groupe de propriété, qui a joué au football universitaire à l’Université du Texas-Tyler avant un passage professionnel avec UMF Afturelding en Islande. Matthews, qui attend le premier enfant du couple dans la nouvelle année, vit maintenant à Kansas City et est un entrepreneur de fitness.

« J’ai un vrai niveau d’appréciation pour ce que ces femmes incroyables font au quotidien », a déclaré Matthews dans un communiqué. « Nous avons les plus grands fans et la plus grande communauté ici à KC et j’ai hâte de me blottir autour de cette équipe. »

C’est la deuxième fois que le couple investit dans une franchise de sports professionnels à Kansas City. Peu de temps après avoir signé un accord qui pourrait lui rapporter 500 millions de dollars au cours de la prochaine décennie, Mahomes a acheté une participation dans Kansas City Royals de la MLB.

L’ancienne équipe féminine de football de la ville, le FC Kansas City, a remporté deux championnats consécutifs de la NWSL en 2014 et 2015 avant d’être vendue à un groupe de propriété basé au Minnesota. Au bout d’un an, les Bleus ont annoncé qu’ils se repliaient et que leurs actifs seraient envoyés à la franchise d’expansion de l’Utah.

Le nouveau club de Kansas City a déjà annoncé que l’ancien directeur général du FC Kansas City, Huw Williams, reviendrait en tant qu’entraîneur-chef. Il a travaillé main dans la main avec l’ancien entraîneur de ce club, Vlatko Andonovski, qui est maintenant l’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine des États-Unis – qui a par coïncidence un nouveau centre d’entraînement étincelant à Kansas City.

« La ligue a été transformée par un leadership innovant et une croissance explosive », a déclaré Angie Long. « Nous sommes déterminés à faire les choses correctement, pour notre équipe et notre ville. Nous avons hâte que les joueurs et le pays voient ce que nous savons depuis longtemps: il y a quelque chose de spécial à vivre à Kansas City et quelque chose d’encore plus spécial à propos de jouer ici. »