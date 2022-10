Le Hilltop Gardeners Garden Club demande à la communauté des dons de pots en plastique de couleur unie de 6 pouces et de sols annuels et de conteneurs usagés. Les pots et la terre serviront à rempoter les plantes pour la collecte de fonds annuelle de la vente de plantes du club .

Une journée de collecte aura lieu de 9 h à 11 h le jeudi 27 octobre au Little White School Museum, 72 Polk St. à Oswego.

Pour plus d’informations, contactez le Hilltop Gardeners Garden Club sur sa page Facebook.