Le Club de hockey de l’Utah bat les Blackhawks lors du match inaugural

Teravainen a réduit le score à 3-1 à 14 :27 grâce à un revers devant une passe centrale de Bédard lors de la course.

Foligno a porté le score à 3-2 à 4:48 de la troisième période, grâce à un tir d’Alex Vlasic.

« Ils ont atteint leur but plus rapidement que nous en première période, et honnêtement, je pensais que nous avions pris le relais », a déclaré Foligno, le capitaine des Blackhawks. « Les occasions que nous avons eues… ils vont en avoir, c’est une équipe compétente, mais je pensais que pour l’essentiel, nous avions emporté le jeu et méritions vraiment d’égaliser le match. C’est donc la partie décevante. » C’est un domaine que nous devons aborder. Nous devons juste nous assurer que nous commençons bien. «

Guenther a porté le score à 4-2 à 42 secondes de la fin, marquant son deuxième du match dans un filet désert après avoir récupéré le rebond du tir lointain de Cooley.

Lawson Crouse a marqué sur une redirection à 19 :38 pour la finale 5-2.

« Chaque équipe veut prendre un bon départ », a déclaré Keller. « C’est la meilleure ligue au monde et on ne peut pas prendre de nuits. C’est donc formidable de remporter la victoire et maintenant nous tournons la page et nous concentrons sur le prochain match.

REMARQUES : Keller est devenu le premier capitaine à marquer lors du match inaugural d’une franchise depuis Kelly Buchberger l’a fait pour les Thrashers d’Atlanta le 2 octobre 1999. … Utah est devenu la huitième équipe de l’ère d’expansion de la LNH (depuis 1967-68) à gagner lors de son match inaugural. jeu. Les autres étaient les Seals d’Oakland, les Kings de Los Angeles, les Sabres de Buffalo, les Flames de Calgary, le Lightning, les Sénateurs d’Ottawa et les Golden Knights de Vegas.