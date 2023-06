Le club de golf Ledgeview d’Abbotsford a joué un grand rôle dans la création de Nick Taylor

Le slogan du club de golf Ledgeview est « Où naissent les légendes » – et peut-être que personne ne l’illustre mieux que le champion de l’Omnium canadien RBC 2023, Nick Taylor.

Le diplômé du secondaire de Yale a pratiquement grandi sur le parcours d’Abbotsford, devenant d’abord membre au collège et apprenant tous les tenants et les aboutissants du parcours difficile à l’adolescence.

Tout au long de son ascension dans les rangs universitaires et professionnels, Taylor a continué à habiter Abbotsford et Ledgeview. Il joue toujours régulièrement sur le parcours et accueille désormais l’événement Nick Taylor Charity Pro-Am à Ledgeview. Grâce à cet événement, il a aidé à financer le programme de golf Cascades de l’Université de Fraser Valley et des organismes de bienfaisance locaux comme Holmberg House et Starfish Pack.

Et pour tout ce que Taylor a rendu au fil des ans, le parcours lui a rendu beaucoup d’amour après sa victoire historique le 11 juin.

Le directeur général de Ledgeview, Brad Clapp, jouait au golf ailleurs lorsque Taylor était en route pour remporter l’événement, mais il a déclaré que le parcours à domicile de Taylor était en train de basculer alors que le golfeur d’Abbotsford se battait pour le premier prix à l’Omnium canadien.

« Nous avons évidemment des téléviseurs dans notre nouveau club-house et c’était sur tous les écrans et c’était génial », a déclaré Clapp. “Les gens sont venus pour le regarder et, lorsque ce putt (gagnant) s’est déroulé, vous pouviez entendre les rugissements non seulement de notre terrasse, mais même du parcours lui-même.”

Clapp a souligné que Ledgeview organisait un événement de championnat junior régional au moment où Taylor cherchait le titre de l’Omnium canadien et que l’heureuse coïncidence n’a pas été perdue pour lui ni pour les joueurs juniors.

« C’était vraiment cool. Ils sortaient du parcours et c’est un tournoi auquel Nick et Adam (Hadwin, golfeur professionnel d’Abbotsford) ont participé et qu’ils ont probablement remporté auparavant », a-t-il déclaré. « Et nous l’organisons sur leur parcours à domicile, puis ils le regardent faire ce putt. C’était une bonne ambiance et vraiment symbolique pour un si grand jour.

Clapp, un produit de Chilliwack qui a participé à 44 événements du PGA Tour Canada au cours de sa carrière, a déclaré qu’il avait joué contre Taylor au lycée et que son talent était bien connu dans toute la vallée du Fraser.

« Il a toujours été un meilleur joueur que moi », a déclaré Clapp en riant. « Yale a toujours été l’équipe à battre et ils ont remporté beaucoup de championnats provinciaux. »

Lorsque Clapp a pris ses fonctions de directeur général en 2021, il s’est donné pour priorité de s’assurer que les pros de la PGA Taylor et Hadwin, ainsi que des anciens légendaires comme James Lepp et Ray Stewart, étaient toujours impliqués dans le club. Il a dit que Taylor et sa famille vivent relativement près de Ledgeview (ils ont aussi une maison en Arizona) et qu’il n’est pas rare de voir le champion sur le terrain de Ledgeview.

« Ces gars font tous partie de notre histoire ; cela fait partie de la force de Ledgeview et de ce sur quoi nous comptons en matière de marketing, mais cela a aussi beaucoup plus à voir avec nos programmes de développement », a-t-il déclaré, faisant référence aux nombreuses opportunités pour les golfeurs juniors sur le parcours. « Les garder impliqués dans certains des changements que nous avons apportés ou simplement leur demander des conseils – c’était agréable d’avoir leur avis. »

Clapp a déclaré que Taylor avait tendance à se fondre dans les autres membres lorsqu’il était à Ledgeview et n’essayait jamais de fléchir sa renommée.

« Parfois, il se présente simplement sur le green et il y reste pendant deux ou trois heures dans son short et que les gens le reconnaissent ou non, il s’intègre comme un golfeur ordinaire », a-t-il déclaré. « Nous n’essayons pas de le promouvoir quand il est ici parce que nous savons que c’est son endroit heureux. C’est là qu’il a grandi et il se sent détendu.

Clapp a déclaré que Ledgeview crée des champions pour diverses raisons. Il y a des greens et des fairways difficiles et rapides qui sont souvent étroits, et les golfeurs jouent souvent hors d’une ligne latérale, ce qui rend difficile de prédire où prendre votre prochain coup. Mais Clapp a déclaré que Stewart lui avait dit qu’une limitation unique qui distingue Ledgeview est le manque de disponibilité de l’autonomie. Clapp a déclaré que cela oblige les jeunes golfeurs à travailler sur tous les aspects de leur jeu et pas seulement à se concentrer sur les coups durs.

« Nous n’avons que sept stands, donc en grandissant, cela ne donne pas aux golfeurs juniors la possibilité de se tenir debout sur le champ de tir et de battre des balles de golf sans fin – il y a souvent d’autres membres qui attendent et vous voulez partager », a-t-il déclaré. «Ils passent aux concours de chipping ou au green et, bien que nous constations une tendance dans le développement canadien vers le swing et la technologie du swing, frapper des chip shots et putter est quelque chose dont vous avez besoin pour gagner à ce niveau supérieur. Vous avez besoin d’un bon jeu court et ce cours vous oblige à le développer.

Le Nick Taylor Charity Pro-Am a généralement lieu en septembre et Clapp s’attend à ce qu’il revienne à peu près au même moment cette année. Ledgeview célébrera également l’incroyable victoire de Taylor avec une sorte d’événement public plus tard cet été. La victoire monumentale, la première d’un Canadien à l’événement depuis 1954, n’est pas perdue pour Clapp et il pense qu’elle restera dans les mémoires pendant très longtemps.

« C’était énorme pour Ledgeview et énorme pour tout le Canada », a-t-il déclaré. «Je suis peut-être partial parce que je suis golfeur, mais cela semble être l’un de ces moments qui transcenderont le golf et l’un des meilleurs moments sportifs de notre pays. Nous sommes si fiers de lui et nous voulons continuer à le promouvoir et à l’utiliser comme le brillant exemple de ce qui est possible pour nos juniors.

Nick Taylor accueille les golfeurs juniors à Ledgeview. (Darren McDonald/UFV)