Chelsea a limogé aujourd’hui Frank Lampard en tant qu’entraîneur-chef du club après une mauvaise forme.

L’homme de 42 ans part après 18 mois à la tête.

Lampard, qui a connu une période très réussie à jouer pour Chelsea, a commencé sa gestion au club de manière prometteuse, terminant quatrième de la Premier League.

Mais après avoir dépensé beaucoup en transferts cet été, il y avait apparemment plus de pression sur Lampard cette saison.

Le club reste en Ligue des champions mais une série de résultats incohérents en Premier League a fait baisser le tableau.

« Ce fut une décision très difficile pour le club, notamment parce que j’ai une excellente relation personnelle avec Frank et que j’ai le plus grand respect pour lui », a déclaré le propriétaire de Chelsea Roman Abramovich. « C’est un homme d’une grande intégrité et a le plus haut niveau. Cependant, dans les circonstances actuelles, nous pensons qu’il est préférable de changer de manager.