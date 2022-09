Le club de football australien Hawthorn fait face à des accusations de racisme autochtone

MELBOURNE, Australie – Les règles du football australien ont été secouées mercredi par des allégations de racisme et d’intimidation envers des joueurs autochtones, le dernier d’une série d’incidents à troubler le sport le plus populaire du pays. Selon un rapport de l’Australian Broadcasting Corp.

La Ligue australienne de football (AFL) a annoncé qu’elle nommerait un panel indépendant pour enquêter sur les allégations, et deux entraîneurs nommés dans le rapport se sont retirés en attendant les résultats.

“Ce que nous avons vu aujourd’hui est une lecture difficile, déchirante et dérangeante”, a déclaré mercredi le directeur général de l’AFL, Gillon McLachlan, lors d’une conférence de presse. “Il est difficile de trouver des allégations plus sérieuses.”

Pour les Australiens autochtones, l’héritage douloureux de la reine de Mars au passé colonial

L’AFL est la ligue sportive professionnelle la plus regardée en Australie. Sa grande finale attire souvent plus de téléspectateurs que tout autre programme télévisé. Pour les Australiens, en particulier dans les États du sud, il attire l’adhésion fanatique réservée à la NFL et à la NBA aux États-Unis, et au football en Amérique latine.

Le rapport ABC fait suite à un examen interne commandé par les Hawks, qui n’avait pas été rendu public. Les allégations portent sur le mandat de l’ancien entraîneur-chef du club, Alastair Clarkson, entre 2005 et 2021.

Un joueur a déclaré à l’ABC que Clarkson et deux autres étaient allés avec le joueur chez lui et avaient rompu avec sa petite amie enceinte en son nom. Ils lui auraient dit qu’elle l’empêchait d’atteindre son plein potentiel en tant que joueur et qu’il ne passait pas assez de temps à socialiser avec l’équipe.

Deux joueurs ont affirmé avoir subi des pressions pour changer les cartes SIM de leurs téléphones afin que leurs partenaires ne puissent pas les contacter.

Un joueur a déclaré que lorsque sa petite amie est tombée enceinte, il était ravi de partager la nouvelle avec le club. Mais Clarkson a “exigé” que la grossesse soit interrompue et que le joueur rompe avec sa petite amie et emménage dans la maison d’un entraîneur adjoint, a déclaré le joueur à l’ABC.

L’acquittement d’une ville aborigène réveille les fantômes du dernier massacre d’Australie

La petite amie du joueur à l’époque a déclaré à l’ABC qu’un autre responsable du club lui avait dit que Hawthorn avait décidé qu’il valait mieux pour sa carrière de footballeur “s’il ne devenait pas père”.

Les joueurs n’ont pas été identifiés dans le rapport ABC.

Clarkson s’est dit “choqué” par les allégations, qu’il a niées.

“Je n’ai bénéficié d’aucune procédure régulière et je réfute toute allégation d’acte répréhensible ou d’inconduite”, a-t-il déclaré dans un déclaration. Clarkson a déclaré qu’il n’avait pas été interrogé dans le cadre de l’examen du club et qu’il “attendrait avec impatience l’occasion d’être entendu dans le cadre de l’enquête externe de l’AFL”.

Clarkson, qui est maintenant l’entraîneur-chef d’un autre club, North Melbourne Kangaroos, a déclaré qu’il “reculerait” de ses responsabilités pour coopérer à l’enquête.

Chris Fagan, un ancien entraîneur adjoint de Hawthorn nommé dans le rapport ABC, a pris un congé des Lions de Brisbane, où il est maintenant entraîneur-chef, en attendant les résultats de l’enquête.

Tony Armstrong, présentateur sportif autochtone et ancien joueur de l’AFL, a déclaré mercredi sur l’ABC que le rapport est arrivé à un moment difficile pour les peuples autochtones, avec des incidents récents, notamment la couverture de la mort de la reine Elizabeth II, rappelant des souvenirs douloureux des injustices que les Australiens autochtones ont endurées depuis la colonisation britannique.

« Les allégations elles-mêmes sont très, très préoccupantes ; il va y avoir beaucoup plus à jouer”, a-t-il déclaré. “Je veux juste envoyer mon amour à tous les membres des Premières Nations qui lisent ceci.”

Les règles australiennes, comme le sport est connu ici, ont été influencées par un jeu aborigène et sont populaires parmi les Australiens autochtones. Mais le sport a été frappé à plusieurs reprises par des accusations de racisme.

L’année dernière, le président d’un autre club, Collingwood Magpies, a démissionné après qu’un rapport ait dénoncé le racisme structurel au sein du club. Le rapport a été commandé après qu’un joueur noir a affirmé qu’il avait reçu un surnom raciste et qu’il avait enduré de fréquentes blagues racistes. La star des règles aborigènes australiennes Adam Goodes a été victime de huées après avoir fait expulser un jeune fan pour l’avoir traité de singe en 2013. L’AFL a présenté ses excuses à Goodes en 2019.

Un policier australien blanc acquitté du meurtre d’un adolescent aborigène, une affaire qui a saisi le pays

Shelley Ware, une personnalité médiatique autochtone qui commente l’AFL, a déclaré que les dernières allégations devraient inciter chaque club à faire l’objet d’un examen externe axé sur le racisme.

“Cela devrait être généralisé”, a-t-elle déclaré. “Et j’espère que les voix et la force des familles qui se sont exprimées donneront à d’autres familles cette voix pour s’exprimer.”

Nerita Waight, directrice générale du Victorian Aboriginal Legal Service, a déclaré dans un communiqué que «les joueurs cités dans cette histoire étaient loin de chez eux, de leur pays et de leur famille, et auraient dû pouvoir placer leur confiance et leur sécurité entre les mains de le club.”

“Malheureusement, je ne peux pas être choquée par ces révélations”, a-t-elle ajouté, citant le traitement réservé à Goodes et aux autres joueurs de couleur.

Dans un communiqué, les Hawks ont déclaré que le club avait mandaté des consultants externes des Premières Nations pour assurer la liaison avec les joueurs et le personnel autochtones actuels et anciens afin d’en savoir plus sur leur expérience. Le chef de la direction, Justin Reeves, a déclaré lors d’une conférence de presse que les conclusions étaient une surprise et que les allégations étaient “extrêmement inquiétantes”.