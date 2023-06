Le club de cricket du comté de Yorkshire signe la charte des athlètes musulmans après une dispute raciste | Nouvelles du cricket

Le Yorkshire a signé la charte des athlètes musulmans alors qu’il cherche à reconnaître les besoins des joueurs, du personnel et des supporters.

Le club attend des sanctions pour avoir traité les allégations de racisme et d’intimidation de l’ancien joueur Azeem Rafiq, dont le témoignage devant les députés en novembre 2021 a secoué le jeu de cricket.

L’affaire Rafiq a entraîné des changements majeurs dans la direction du Yorkshire, avec Lord Kamlesh Patel nommé président et supervisant une série de changements de gouvernance avant de se retirer en mars de cette année.

Cela a inclus la collaboration avec Nujum Sports, un groupe qui cherche à inciter les clubs et les organisations à progresser dans le soutien aux sportifs musulmans, et le Yorkshire a maintenant rejoint la charte de Nujum.

Les allégations de racisme et d’intimidation d’Azeem Rafiq au Yorkshire ont secoué le cricket anglais





Les 10 points contenus dans la charte incluent la fourniture d’un espace pour la non-consommation d’alcool, des zones appropriées pour prier, de la nourriture halal et l’accueil du personnel et des joueurs qui jeûnent pendant le Ramadan.

Le responsable de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion du Yorkshire, Mo Hussain, a déclaré: « La promesse est une autre étape dans la réalisation de notre engagement à devenir un club véritablement inclusif.

« En plus de notre espace multiconfessionnel, qui propose des stands familiaux sans alcool et de la nourriture halal, nos espaces de changement de joueurs ont également été améliorés pour garantir que les besoins religieux et culturels de nos joueurs peuvent être satisfaits.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec Nujum Sports depuis plus d’un an et nous sommes impatients de développer davantage cette relation. »

En mars, Michael Vaughan a été innocenté « selon la prépondérance des probabilités » d’avoir utilisé un langage raciste envers Rafiq et trois autres joueurs du Yorkshire





Le Yorkshire a reconnu quatre chefs d’accusation liés au scandale du racisme, un panel de la Commission de discipline du cricket (CDC) ayant tenu une audience sur les sanctions le 27 juin.

Six anciens joueurs du Yorkshire ont été sanctionnés par le CDC le mois dernier dans le cadre de la même affaire – Andrew Gale, Tim Bresnan, Gary Ballance, Matthew Hoggard, Richard Pyrah et John Blain.

Un septième – l’ancien capitaine anglais Michael Vaughan – a été innocenté « selon la prépondérance des probabilités » d’avoir utilisé un langage raciste envers Rafiq et trois autres joueurs du Yorkshire d’origine asiatique.