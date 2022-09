Le club de compassion de la Colombie-Britannique distribue des drogues dures dans le but de sauver des vies, malgré le rejet de Santé Canada

Les organisateurs d’un club de compassion de Vancouver affirment qu’ils continueront de distribuer de la cocaïne, de l’héroïne et de la méthamphétamine testées malgré le rejet de Santé Canada, qualifiant cela de seul moyen de sauver des vies face à un approvisionnement en drogues toxiques.

Eris Nyx, co-fondatrice du Drug User Liberation Front – un collectif de groupes de défense travaillant pour assurer un approvisionnement sûr en drogues – a déclaré que la réglementation de l’approvisionnement illicite est la réponse à l’arrêt des décès dus à la toxicomanie, qui ont dépassé les 10 000 en Colombie-Britannique depuis le province a déclaré une urgence de santé publique il y a plus de six ans.

“Ces personnes sont nos amis, les membres de notre communauté, des personnes que nous aimons, des personnes dont nous nous soucions très profondément et nous les perdons chaque jour. Et la cause principale de ces décès est le marché des drogues illicites déréglementé et imprévisible”, a déclaré Nyx. Mercredi.

Nyx a pris la parole lors d’une conférence de presse marquant la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, affirmant que les groupes demandent également un contrôle judiciaire de la décision de Santé Canada, au motif qu’elle n’a pas pris en compte les droits à la vie et à l’égalité de la Charte.

Le DULF et le Vancouver Area Network of Drug Users ont demandé l’exemption temporaire du Code criminel à Santé Canada pour exploiter un modèle de club de compassion pour les drogues dures l’année dernière. Il a été rejeté le 29 juillet.

Néanmoins, Nyx a déclaré que le club de compassion et le centre de distribution de cocaïne, d’héroïne et de méthamphétamine fonctionnaient depuis un mois, distribuant 201 grammes de drogue sans surdose ni décès.

Un homme tient des boîtes contenant de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l’héroïne qui ont été distribuées lors d’un événement d’approvisionnement sécuritaire à Vancouver en 2021. Les clubs de compassion locaux disent qu’ils continueront de distribuer des drogues dures testées malgré le refus d’une exemption de Santé Canada. (Ben Nelms/CBC)

Le groupe poursuit un modèle de réglementation communautaire «à faire soi-même» qui, selon Nyx, pourrait être étendu à toute la province avec approbation.

“Ce que nous avons, c’est un problème de réglementation. Ce que nous avons, c’est un échec du régime d’interdiction. Et cet échec n’en fait pas un problème criminel ou médical, cet échec en fait un problème politique”, a déclaré Nyx.

Lors d’un rassemblement sur East Hastings Street à Vancouver mercredi, Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, les participants font une pause pour se souvenir des êtres chers perdus à cause de la crise de l’approvisionnement en médicaments empoisonnés. (Ben Nelms/CBC)

Santé Canada n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter, mais un communiqué commémorant la Journée de sensibilisation aux surdoses indique que le gouvernement investit dans des programmes d’approvisionnement sécuritaire, des sites de consommation supervisée et des technologies de vérification des drogues.

L’année dernière a été la pire année jamais enregistrée pour les surdoses liées aux opioïdes au Canada, avec environ 21 personnes qui meurent chaque jour, ont déclaré le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos et Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, dans la déclaration conjointe.

Décriminaliser de petites quantités de drogues ne suffit pas : les défenseurs

La Colombie-Britannique devrait devenir la première province au Canada à décriminaliser la possession de petites quantités de drogues dures en janvier, après avoir reçu une exemption fédérale en mai.

Cela signifie que les personnes de 18 ans et plus ne seront pas passibles de sanctions pénales pour possession d’un total de 2,5 grammes d’opioïdes, de cocaïne, de méthamphétamine et de MDMA, également connue sous le nom d’ecstasy.

Cependant, les orateurs de la conférence de presse virtuelle de mercredi ont déclaré que le montant était insignifiant et que ceux qui travaillent pour distribuer un approvisionnement sûr seront toujours criminalisés.

Les participants à une marche sur la rue East Hastings de Vancouver pour marquer la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses font une pause sur le trottoir. Avec plus de 10 000 décès dus à des drogues toxiques depuis 2016, de nombreux groupes communautaires demandent à la province d’étendre la décriminalisation des drogues et d’offrir un approvisionnement sûr. (Ben Nelms/CBC)

“Imaginez si la prohibition de l’alcool avait continué et que l’ensemble de l’approvisionnement illicite en alcool était imprévisible au point que si vous ouvrez une bouteille ou une canette d’alcool et que vous en buvez, cela pourrait vous tuer”, a déclaré Nyx.

“La réponse du gouvernement, la réponse équivalente, serait que vous pouvez aller chez votre médecin et vous faire prescrire trois bières légères. C’est un scénario qui n’a aucun sens. Nous devons changer notre façon d’aborder cette crise.”

Fred Cameron, de la SOLID Outreach Society à Victoria, a déclaré que la montée en flèche des décès depuis les années 1990 montre que le problème vient de l’approvisionnement.

“Ce qui est différent à l’époque et maintenant – il n’y avait pas de meilleurs soutiens à l’abstinence ou de meilleurs services de consommation. La drogue n’était pas toxique”, a-t-il déclaré.

“Il y a un problème majeur qui cause tout cela et nous nous attaquons à tout, mais en tant que système.”

Les gens consommeront toujours des drogues, a-t-il dit, donc la priorité devrait être de s’assurer que les drogues sont aussi sûres que possible.

La conférence de presse était l’un des nombreux événements en Colombie-Britannique et au Canada soulignant la Journée de sensibilisation aux surdoses. Les monuments de la région métropolitaine de Vancouver devaient être éclairés en violet pour marquer la journée, tandis que les vies perdues devaient être commémorées à Holland Park à Surrey, à environ une heure de route au sud-est de Vancouver.

D’autres responsables, des organisations interviennent

Sheila Malcolmson, ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, a publié une déclaration disant que c’était une journée de deuil avec les familles et les amis qui ont perdu des êtres chers.

“Cette perte est partagée par les travailleurs pairs, les ambulanciers paramédicaux, les pompiers, les policiers et tous ceux qui sont en première ligne de cette terrible crise”, indique le communiqué.

L’augmentation de la toxicité dépasse l’ajout de services de prévention des surdoses, malgré un nombre sans précédent de nouveaux services de traitement et de réduction des méfaits, a-t-il déclaré.

Un travailleur de proximité tient une trousse de naloxone — un outil pour stopper temporairement les effets des opiacés — à l’extérieur de l’hôpital St. Paul à Vancouver lors de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. (Ben Nelms/CBC)

La BC Civil Liberties Association a appelé à la décriminalisation complète de toute possession de drogue à des fins personnelles, ainsi que du partage ou de la vente de drogue à des fins de subsistance, pour couvrir les coûts de consommation personnelle de drogue ou pour fournir un approvisionnement sûr.

L’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique a noté que les membres des Premières Nations étaient 5,4 fois plus susceptibles de faire une surdose mortelle que les autres et a déclaré que la crise était le symptôme de problèmes à long terme non résolus.

“Nous demandons des logements sûrs et abordables, des systèmes de santé mentale et physique exempts de racisme et de discrimination, des services socio-économiques accessibles pour soutenir les personnes en crise et une gamme complète de services de toxicomanie adaptés à la culture pour répondre aux besoins de toutes les personnes qui consommer de la drogue », a déclaré le grand chef Stewart Phillip dans un communiqué.