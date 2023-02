Le club de Bundesliga Hoffenheim embauche l’entraîneur américain Pellegrino Matarazzo pour éviter la relégation

L’entraîneur américain Pellegrino Matarazzo a été embauché par le club de Bundesliga Hoffenheim mercredi, quatre mois après avoir été limogé par son rival de relégation Stuttgart.

Matarazzo, né dans le New Jersey, a passé un peu plus de deux ans à Hoffenheim en tant qu’entraîneur adjoint et entraîneur des jeunes de 2017 à 2019 avant de prendre le poste de Stuttgart.

“Rino ne connaît pas seulement notre club, mais aussi une grande partie de l’équipe de par sa propre expérience. De même, nous le connaissons aussi et nous sommes donc convaincus qu’il est la bonne personne pour le poste d’entraîneur-chef”, a déclaré le directeur sportif de Hoffenheim, Alexander Rosen.

“Il n’a pas seulement mené le VfB Stuttgart à la promotion, mais a également prouvé ses qualités dans la lutte pour rester en Bundesliga. Il peut gérer la pression et sait ce qui est nécessaire dans cette situation.”

Matarazzo a conduit Stuttgart à une promotion en Bundesliga et a maintenu l’équipe dans la première division pendant deux saisons avant d’être licencié en octobre après un début de saison sans victoire.

Hoffenheim a limogé André Breitenreiter lundi après avoir disputé neuf matchs de championnat sans victoire et glissé au 14e rang dans la ligue à 18 équipes. Stuttgart est à la 16e place.

Le premier match de Matarazzo en charge sera contre le Bayer Leverkusen samedi.

