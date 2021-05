Le club de Bundesliga Hertha Berlin limoge Jen Lehmann en tant que conseiller du raciste Jibe

L’ancien gardien d’Arsenal et d’Allemagne, Jens Lehmann, a été démis du conseil de surveillance du club de Bundesliga Hertha Berlin après avoir fait un jibe sur la course d’un expert de la télévision via WhatsApp, a-t-il été confirmé mercredi.

Lehmann avait siégé au conseil de surveillance de Hertha Berlin en tant que conseiller du principal actionnaire du club, Lars Windhorst, patron de Tennor Holding.

«Nous avons résilié le contrat de conseil avec Jens Lehmann. Cela met également fin à son activité au conseil de surveillance de Hertha Berlin », a déclaré un porte-parole de Tennor Holding à la filiale de l’AFP SID.

Le joueur de 51 ans, membre des «Invincibles» d’Arsenal lors de la saison 2003-2004, s’est vu montrer la porte par Hertha après avoir envoyé par inadvertance un message WhatsApp à l’ancien défenseur allemand Dennis Aogo, dont le père est nigérian.

Aogo, 34 ans, est apparu comme un expert lors des demi-finales de la Ligue des champions pour Sky mardi et dans le message WhatsApp envoyé à Aogo, Lehmann a demandé: «Est-ce que Dennis est réellement votre homme noir symbolique?

Aogo a pris une capture d’écran du message et l’a posté à ses 81 000 abonnés sur Instagram avec la légende «WOW, tu es sérieux? @jenslehmannofficial Le message ne m’était probablement pas destiné !!! «

Lehmann a tenté d’expliquer son commentaire mercredi via Twitter.

« Dans un message privé de mon téléphone portable à Dennis Aogo, une impression a été créée pour laquelle je me suis excusé lors d’une conversation avec Dennis », a écrit Lehmann sur son compte Twitter.

« En tant qu’ancien international, il est très compétent et a une grande présence et apporte des cotes d’écoute à Sky. »

Lehmann n’a pas dit à qui son message original était destiné.

Lehmann a succédé à Jurgen Klinsmann au conseil de surveillance de Hertha au début du mois de mai de l’année dernière.

Le président de Hertha Berlin, Werner Gegenbauer, a salué la décision du club.

«Hertha Berlin se démarque de toute forme de racisme. Nous nous félicitons donc des mesures prises par Tennor Holding », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici