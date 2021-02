Le club de Bundesliga en crise Schalke a limogé l’entraîneur Christian Gross dans le leadership majeur

Bundesliga le club de crise Schalke a limogé la quasi-totalité de son leadership sportif dimanche, entraîneur compris Christian Gross, après une prétendue révolte de joueurs et une défaite en 16e championnat ont plongé leur saison de cauchemar plus profondément dans la crise. « La décision était devenue inévitable après les résultats contre Dortmund et Stuttgart », a déclaré le président de Schalke Jens Buchta dans un communiqué après la défaite 5-1 de Schalke contre Stuttgart samedi, une semaine après. défaite face à son rival local Borussia Dortmund. « L’équipe doit maintenant au club et aux fans de réussir autant que possible dans le dernier tiers de la saison. »

L’entraîneur Gross, le directeur sportif Jochen Schneider et le coordinateur de l’équipe Sascha Riether ont tous été relevés de leurs fonctions lors de l’évacuation en masse de dimanche. L’assistant de Gross Rainer Widmayer et l’entraîneur de fitness Werner Leuthard ont également été licenciés.

Cette décision vient avec le géant de l’époque Schalke, en bas de la ligue et neuf points à la dérive de la sécurité, n’ayant remporté qu’un de leurs 23 matchs de championnat cette saison.

Après avoir été en Ligue des champions il y a deux saisons, Schalke se précipite maintenant vers sa première relégation depuis 1988.

RÉVOLUTION DU JOUEUR

Le vétéran Swiss Gross, âgé de 66 ans, n’était en poste que depuis deux mois, après avoir succédé à l’entraîneur par intérim Huub Stevens fin décembre pour devenir le quatrième entraîneur de Schalke cette saison.

La victoire lors de son deuxième match à la tête de Schalke a évité de justesse d’égaler un record de 54 ans en Bundesliga de 31 matchs sans victoire, mais Gross a finalement été incapable d’arrêter la pourriture.

La victoire 4-0 sur Hoffenheim est restée sa seule victoire en 10 matches de championnat, alors que Schalke restait ancré au bas du tableau.

Des informations faisant état d’une révolte de joueurs contre le leadership de Gross ont fait surface dans les médias allemands la semaine dernière dans la perspective de la défaite de samedi.

Le coordinateur de l’équipe Riether a cherché à minimiser les rumeurs, affirmant qu’il était «normal que les joueurs soient déçus» mais niant qu’il y ait eu une «révolution» dans le vestiaire.

Pourtant, dimanche, Gross et Riether se sont vu montrer la porte alors que Schalke faisait une dernière tentative désespérée pour sauver leur saison.

Le club a déjà commencé à se reconstruire pour la deuxième division, confiant les tâches de planification de l’équipe au directeur du prêt Mike Bueskens et au directeur de la jeunesse Peter Knaebel.

Il y a deux semaines, ils ont annoncé que le directeur sportif Schneider partirait à la fin de la saison, décision qui a maintenant été avancée.

Knaebel assumera désormais «la responsabilité globale», avec le soutien de Bueskens, Norbert Elgert et Gerald Asamoah, a indiqué le club.

Le remplacement de Gross en tant qu’entraîneur-chef n’a pas encore été annoncé.