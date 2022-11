Le Club de Bruges définit l’imprévisibilité de l’UEFA Champions League

Lorsque le gardien de Leverkusen, Lukas Hradecky, a tâtonné le ballon de la tête d’Abakar Sylla et l’a maladroitement guidé à travers la ligne de but, les supporters de Bruges se sont déchaînés à travers le stade Jan Breydel. C’était le premier but de Sylla pour l’équipe belge, et l’erreur de Hradecky a permis à Bruges de remporter sa première victoire en Ligue des champions en près d’un an d’attente.

Le gardien partant Simon Mignolet a crié et sauté autour de la surface de réparation de 18 verges. Les supporters de Bruges ont scandé, fièrement parés de leur familier maillot bleu et noir. Quelqu’un de nouveau sur la scène du football belge ne saurait pas que le score de Sylla était une genèse d’espoir pour le Blau-Zwart.

Une phase de “reconstruction”

Lors de la dernière campagne de Bruges, Bruges a dû jouer dans un groupe de la mort avec Manchester City, le PSG et le RB Leipzig. L’aventure de six matchs à travers l’Europe a été misérable. La victoire 2-1 de Bruges à l’extérieur contre Leipzig était ce qui se rapprochait le plus du bonheur. Ils ont subi une défaite 5-0 contre Leipzig et une défaite 1-5 contre City. Bruges a à peine réussi à gratter quatre points dans le groupe difficile. Bien que Bruges ait peut-être échoué en Ligue des champions, ils ont bien joué dans la ligue nationale belge, conservant une troisième place respectable.

Quelques semaines seulement après que Bruges se soit retiré de la phase de groupes, Phillippe Clement a quitté le navire pour un poste attrayant en tant que manager de Monaco. Coincés sans manager permanent et déshonorés par leur passage tumultueux en Ligue des champions, les critiques pointaient vers une saison de reconstruction pour Bruges. Il serait presque impossible de maintenir un sentiment de continuité avec un nouveau manager en début de saison.

Pourtant, miraculeusement, Bruges a conservé sa forme impeccable. Alfred Schreuder a enchaîné victoire après victoire en tant que manager. Bruges s’est battu pour terminer deuxième, décrochant une place dans les séries éliminatoires. Bruges semblait marquer à volonté et sa défense était impénétrable. Lorsque le moment est venu pour le tournoi à la ronde de déterminer qui décrocherait une place en Ligue des champions, Bruges a terminé invaincu, remportant le titre de champion par quatre points.

Lors des 18 matches de championnat de Schreuder, il n’en a perdu qu’un et en a fait trois nuls. Bien sûr, le mérite revient également à la paire de milieux de terrain Charles De Ketelaere et Hans Vanaken, qui ont combiné pour 32 buts. Pourtant, le fait que Schreuder ait stabilisé le bateau et mené Bruges à un titre de champion était incroyable.

C’était encore plus incroyable quand Schreuder est parti.

Phase de transition

“Le Club de Bruges est champion de Belgique, mais avec Carl Hoefkens remplaçant Schreuder en tant qu’entraîneur, cela ressemble à une saison de transition. Gardien l’écrivain Jonathan Wilson a écrit. L’extrait sonore enflammé est venu quelques secondes avant qu’il ne place Bruges au quatrième rang du groupe. Les fans de Bruges ont haussé les épaules.

Non seulement leur entraîneur vedette Schreuder est parti pour l’Ajax, mais De Ketelaere est parti pour Milan, et Bruges a laissé le contrat de l’attaquant prolifique Bas Dost s’expliquer. Les visages les plus reconnaissables de l’équipe étaient tous partis, ne laissant qu’une marmite de pessimisme mijoter à Bruges.

Non seulement l’équipe semblait destinée à une autre phase de groupes médiocre de la Ligue des champions, mais elle était fragile et incohérente. Ils se sont battus pour une victoire 3-2 sur Genk lors d’un match d’ouverture de saison à couper le souffle, mais ont perdu 1-2 contre le candidat à la relégation éternel Eupen quelques jours plus tard. La saison de Bruges était entourée de mystère, et seule la phase de groupes de la Ligue des champions lèverait ce brouillard.

« Nous ne pouvons en aucun cas être satisfaits de ce résultat ; nous devons prendre cela et aller de l’avant », a déclaré Mignolet après sa défaite contre Eupen. “Aujourd’hui, nous ne méritons vraiment rien de plus que ce que nous avons.”

Montée en forme

Mignolet et Bruges ont avancé, remportant quatre matchs consécutifs. L’un de leurs triomphes comprenait une défaite 4-0 contre les rivaux de la ville, le Cercle Bruges. « Je pense que nous arrivons au point où nous voulons être. Gagner 4-0 avant de commencer la Ligue des champions est un grand regain de confiance », a déclaré Mignolet après avoir remporté sa première victoire au Derby de Bruges en plus d’un an. “Et si ça arrive contre Cercle, eh bien c’est un bonus pour nos fans.”

Le Club de Bruges s’épanouit en Ligue des champions

Plus de 21 000 supporters du Club de Bruges ont hurlé d’excitation lors de ces débuts en Ligue des champions contre le Bayer Leerkusen. Sylla a marqué pour donner l’avantage aux hôtes. Le score de 1-0 a persisté jusqu’au coup de sifflet final.

La victoire de Bruges a été une bouffée d’air frais dans un environnement pollué. Le club a pris cet élan et a couru avec. Quatre joueurs différents ont marqué au Portugal alors que Bruges a battu Porto, un club qui a atteint les quarts de finale il y a à peine deux saisons.

La star espagnole Jutgla a marqué un penalty pour donner l’avantage à Bruges, et à partir de là, ils n’ont jamais regardé en arrière. Kamal Sowah a tiré à bout portant au début de la seconde période, Andreas Skov Olsen a décoché un tir d’un centre dévié et Antonio Nusa a profité d’un ballon en profondeur, terminant le match avec Bruges quatre buts devant Porto.

Inexplicablement, la domination de Bruges en Europe contrastait avec les luttes en Belgique. Une paire de défaites par blanchissage aux mains du Standard de Liège et de Westerlo a précédé une victoire 2-0 sur l’Atletico Madrid. À ce stade, le Club de Bruges a récolté neuf points en trois matches d’UEFA Champions League. Le club était sur le point de se qualifier pour la phase à élimination directe avant d’encaisser un but dans la compétition.

Bruges a verrouillé cet endroit en huitièmes de finale lorsqu’il a voyagé vers le sud jusqu’à la capitale espagnole. L’Atletico a lancé ses plus grosses armes. Antoine Griezmann a cherché à détruire la ligne arrière de Bruges qui n’avait pas encore vu de ballon au fond de ses filets. Même si l’Atletico a réussi 60% de possession, 20 tentatives au total et 12 corners, Bruges a tenu bon. En fait, Bruges avait un cri pour faire quatre victoires en quatre matchs alors que Tajon Buchanan a fait une faute dans la surface. Cependant, l’officiel du VAR a estimé qu’aucune faute n’avait eu lieu.

Quoi qu’il en soit, le Club de Bruges a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

L’héroïsme de Simon Mignolet fait la différence pour Bruges

Simon Mignolet prend une grande inspiration, rebondissant autour des deux postes où il est confiné. Prenant une profonde inspiration, il lève son gros gant de gardien de but avant de l’éloigner comme par magie. En effet, beaucoup ont comparé Mignolet à Gandalf. Il est inamovible et impénétrable. Mignolet est également l’une des principales raisons pour lesquelles Bruges a déjoué ses adversaires.

“Vous ne pouvez jamais abandonner en tant que gardien de but et ensuite vous pouvez forcer la chance”, a confiné Mignolet après une difficile victoire 1-0 sur son rival détesté d’Anderlecht. Cela a été sa devise tout au long des hauts et des bas de la saison 2022 de Bruges, et c’est la principale raison pour laquelle “Big Si”, comme le surnomment les fans affectueux, excelle dans tous les domaines de jeu.

Avant l’effondrement catastrophique de Bruges contre Porto, Mignolet a fait face à 21 tirs cadrés en quatre matchs. Il a sauvé les 21 d’entre eux, lui donnant le troisième plus grand nombre d’arrêts et les draps propres de la compétition. Il a devancé des stars comme Alisson, Ederson et Manuel Neuer, tout en gagnant des éloges internationaux pour cela. Même lors de la défaite de Bruges contre Porto, Mignolet a sauvé 5 tirs sur un total de 9 tirs cadrés.

“Il mérite une statue [at the Jan Breydel Stadium]», a confié un membre de r/soccer. Alors que Bruges se dirige vers un territoire européen inexploré, Big Si ouvrira la voie à une nouvelle ère du football belge.

Mignolet et Bruges concluent leur course réussie en phase de groupes avec un match au Bayer Leverkusen mardi à 13h45 HE.