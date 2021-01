Ivan Morales a reçu l’ordre de vivre dans les installations de Colo-Colo après avoir enfreint les règles de verrouillage à son domicile. Photo de JUAN BARRETO / AFP via Getty Images

Le club chilien de première division Colo-Colo a décidé que l’attaquant Ivan Morales devait vivre dans les installations du club pour le reste de la campagne pour éviter d’avoir plus de problèmes avec ses voisins.

La décision drastique prise par la tenue intervient après que Morales ait été signalés aux autorités par ses voisins pour enfreindre systématiquement les règles de verrouillage. Ils ont dit qu’il organisait des fêtes où de l’alcool était consommé.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Les rassemblements comptaient plus de monde qu’il n’était permis, avec de la musique forte jouée au petit matin et des feux d’artifice allumés depuis son balcon.

Une déclaration de club a déclaré: « Au vu des plaintes formulées pour le comportement d’Ivan Morales à son domicile et après avoir découvert les détails des faits, nous avons décidé que le joueur vivra à Casa Alba jusqu’à la fin de la saison. De cette façon , nous garantirons la discipline nécessaire à ses performances sportives. «

Morales vivra désormais à «Casa Alba», un complexe que le club a ouvert en 2008 où résident les jeunes prometteurs du club.

Colo-Colo est déçu du comportement de Morales.

« Nous tenons à préciser que la conduite décrite par les voisins n’est acceptable pour aucun jeune, et encore moins pour un sportif de haut niveau de notre club », a ajouté le communiqué.

Cependant, le club ne commentera pas l’affaire qui a été ouverte contre le joueur dans un tribunal de Santiago jusqu’à ce qu’une « résolution soit donnée ».

Morales pourrait faire face à un amende lourde et peine de prison de deux mois à trois ans s’il est reconnu coupable d’atteinte à la santé et à la sécurité publique au cours d’une pandémie, conformément à l’article 318 du code pénal chilien.

Morales, qui a débuté dans la victoire 2-1 de Colo Colo sur Coquimbo Unido le 23 janvier, a marqué un but et en a mis un de plus en neuf matches de championnat cette saison.

L’attaquant a un contrat avec le club basé à Santiago jusqu’en décembre 2022.

Colo-Colo se bat pour éviter la relégation et a quatre matchs à jouer avant la fin de la saison régulière.