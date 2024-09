Le club Blitz de Londres des années 1980 à découvrir dans une exposition au Design Museum

Il a été développé en collaboration avec certains des membres éminents de Blitz Kids – ceux qui fréquentaient le plus le club.

Le London Design Museum a déclaré que son exposition de l’année prochaine serait une « extravagance sensorielle » et une exploration de la scène club londonienne du début des années 1980.

Le club Blitz de Covent Garden était un centre névralgique du nouveau mouvement romantique dans les années 1980, contribuant à façonner la mode, la musique et la culture pop au sens large au Royaume-Uni.

Une exposition est consacrée au club emblématique de Londres, le Blitz, lieu de prédilection dans les années 1980 de personnalités telles que Boy George et David Bowie.

Il présentera également l’art, le design, l’architecture et la technologie et présentera une « nouvelle génération » de designers internationaux.

Le club était considéré comme un centre du mouvement New Romantic à Londres au début des années 1980.

Le calendrier complet des expositions du Design Museum pour l’année prochaine a été annoncé.

Les projets comprennent une émission sur la natation et les maillots de bain et une autre axée sur la manière dont le design peut aider l’environnement à prospérer en prenant en compte plus que les seuls besoins humains.

Une rétrospective consacrée à Wes Anderson se penchera également sur le style visuel emblématique du cinéaste.