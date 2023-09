Le club au nom le plus long du monde obtient un sponsor surprenant en Liga

LaLiga a signé le nom le plus long du sport pour accompagner sa collection d’icônes, Llanfairpwll.

La Primera Division espagnole a signé un contrat de sponsoring de maillot d’un an avec Clwb Pel Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, une équipe de la cinquième division galloise.

Le nom complet apparaît sur l’écusson du club. Pourtant, la plupart des fans appellent simplement le club « Llanfairpwll ».

Quand Llanfairpwll débutera-t-il un nouveau sponsoring avec LaLiga ?

Des joueurs comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho et Raul se sont fait un nom en Liga. Actuellement, les meilleurs talents comme Jude Bellingham, Luka Modric et Robert Lewandowski ont élu domicile dans la ligue. Le club nord-gallois portera désormais son emblème sur la poitrine de ses maillots domicile et extérieur.

L’équipe du village d’Anglesey participe au plus haut niveau de la compétition de la North Wales Coast West League : Division One. Samedi, lorsqu’ils rencontreront leurs rivaux insulaires Holyhead Town, l’équipe présentera ses nouveaux uniformes de LaLiga.

Llanfairpwll est célèbre pour plusieurs raisons

« Nous avons ici un groupe formidable qui est vraiment déterminé à apporter le succès au club. Ce nouveau partenariat avec la Liga apporte encore plus de professionnalisme à notre équipe, et je sais que les gars ont hâte de porter le nouveau maillot avec fierté à partir de ce samedi et tout au long de la saison », a déclaré Gwyndaf Hughes, le manager du club.

Pendant ce temps, Samantha Jones-Smith, présidente de Llanfairpwll, a également salué cette collaboration hors du commun.

« Non seulement c’est la collaboration la plus excitante que le club ait jamais eue, mais elle nous permet également de nous améliorer sur et en dehors du terrain. Trouver un partenaire de ce niveau sur le devant du maillot est d’une importance vitale, et avec la longue histoire d’excellence footballistique de la Liga, nous avons un partenaire fantastique pour nous rejoindre dans notre voyage.

Au cours de la saison 2023-24, la ligue espagnole prépare une série d’activités avec l’équipe. Les fans pourront acheter les nouveaux uniformes dans les mois à venir.