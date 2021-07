Le club anglais de Portsmouth enquête sur des informations selon lesquelles des joueurs de l’académie faisaient partie de ceux qui ont abusé des stars anglaises en ligne

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d’abus racistes ignobles en ligne après avoir raté des tirs au but cruciaux lors de la défaite de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale du week-end dernier.

Le tollé général suscité par le torrent de messages injurieux dirigés contre les joueurs a suscité un large débat en Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson annonçant mercredi le renforcement de la législation visant à lutter contre le racisme dans le football, qui pourrait voir des supporters condamnés pour comportement raciste. interdit d’assister à des matchs de football en Angleterre à vie.

Mais il semble que le problème ne vienne pas seulement des fans, mais aussi de certains joueurs.

Il n’y a pas de place pour la haine ou le sectarisme de quelque nature que ce soit au Portsmouth FC ou dans toute autre organisation à laquelle je suis affilié. Nous ne le tolérerons pas et il y aura des conséquences appropriées pour quiconque adopte un comportement raciste sur les réseaux sociaux ou ailleurs. – Michael Eisner (@Michael_Eisner) 14 juillet 2021

Des rapports ont révélé que l’équipe anglaise de la Ligue 1 de Portsmouth menait une enquête sur des allégations selon lesquelles plusieurs de leurs joueurs de moins de 18 ans auraient utilisé une terminologie raciste en faisant référence à trois joueurs susmentionnés dans une discussion de groupe en ligne qui a depuis été divulguée en ligne.

Portsmouth aurait lancé un examen interne des allégations et a déclaré dans un communiqué : « Le club de football de Portsmouth est au courant d’images circulant sur les réseaux sociaux qui proviendraient d’un chat de groupe de l’académie U18 et qui sont de nature discriminatoire.

« Le club a lancé une enquête immédiate et fournira une mise à jour une fois celle-ci terminée. Le club de football de Portsmouth condamne fermement le racisme et s’engage totalement à éliminer toutes les formes de discrimination. Il n’y a pas de place pour cela dans notre jeu ou la société dans son ensemble. »

La fiducie des supporters de Portsmouth [PST], quant à lui, a dit que c’était « choqué et consterné » aux allégations portées contre des membres de l’équipe de jeunes du club, ajoutant qu’un langage abusif tel que celui qui serait contenu dans le chat de groupe incriminé a « pas de place dans le football ou ailleurs dans la société« .

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Portsmouth FC (@officialpompey)

« Suite aux discussions avec le club, nous sommes conscients du sérieux et de l’urgence que cette affaire est traitée« , ont-ils annoncé. « Le PST est farouchement opposé à toutes les formes de discrimination et d’abus. Ces messages ignobles et odieux n’ont pas leur place dans le football ou ailleurs dans la société. »

Le propriétaire de Portsmouth, Michael Eisner, a également répondu aux allégations sur Twitter, écrivant qu’il n’y avait pas de place pour « haine ou sectarisme de quelque nature que ce soit » au club.

« Il n’y a pas de place pour la haine ou le sectarisme de quelque nature que ce soit au Portsmouth FC ou dans toute autre organisation à laquelle je suis affilié », il a écrit.

« Nous ne le tolérerons pas, et il y aura des conséquences appropriées pour quiconque adopte un comportement raciste sur les réseaux sociaux ou ailleurs. »