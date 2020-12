Le Club America s’est séparé de l’entraîneur-chef Miguel Herrera lundi matin après que le club se soit écrasé des séries éliminatoires de la Liga MX contre son rival amère Chivas, puis est tombé face au LAFC en demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF samedi.

Herrera en était à son deuxième mandat et avait atteint les demi-finales à chaque saison depuis l’Apertura 2017, y compris en remportant l’Apertura 2018, mais les performances et les résultats récents ont coûté à l’ancien entraîneur mexicain.

« Nous remercions [Herrera] pour son engagement et son dévouement, » lire une déclaration de Club America. « Cependant, les résultats obtenus sur le plan sportif et les attitudes sur le terrain n’ont pas répondu à la grandeur de l’institution, ni aux espoirs des propriétaires du club et encore moins des supporters. »

La déclaration de l’Amérique a ajouté que le club travaillera sur un plan quinquennal pour atteindre les objectifs stratégiques et que le processus d’entrevue pour un nouvel entraîneur-chef a déjà commencé.

Herrera a enduré une pléthore de problèmes de blessures au sein de son équipe cette saison et a été impliqué dans une friction bien médiatisée avec l’attaquant colombien vedette Roger Martinez, mais il a guidé Las Aguilas à une troisième place en saison régulière.

jouer 1:24 L’entraîneur-chef Bob Bradley parle de la victoire 2-1 du LAFC sur Cruz Azul en Ligue des champions de la CONCACAF.

En séries éliminatoires, cependant, l’Amérique a largement sous-performé, perdant 1-0 puis 2-1 contre Chivas en quarts de finale, mettant la pression sur la position de Herrera.

L’équipe de Herrera n’a ensuite pas réussi à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, alors que l’Amérique était 1-0 à la mi-temps contre une équipe de LAFC à 10 joueurs. Herrera a également été impliqué dans une dispute avec l’entraîneur adjoint de LAFC Ante Razov à la mi-temps, ce qui a conduit à des scènes laides et a entraîné son expulsion.

Herrera était entraîneur de l’équipe nationale masculine du Mexique à la Coupe du monde 2014, mais a été renvoyé après avoir remporté la Gold Cup en 2015 après avoir lancé un coup de poing à un journaliste.

Surnommé « Piojo,« Herrera ne sera probablement pas à court d’offres dans les mois à venir. L’ancien manager de Monterrey est régulièrement lié à des emplois en MLS et a même été mentionné comme candidat pour le poste de l’équipe nationale colombienne.