Le Club America décroche la première place de la Liga MX avec la fin de la saison régulière

La saison régulière de la Liga MX est maintenant officiellement terminée avec les séries éliminatoires, laissant six équipes éliminées de la course au titre.

Pour ceux qui restent, les quatre premiers du classement se qualifieront automatiquement pour la phase éliminatoire des quarts de finale, tandis que les places 5 à 12 s’affronteront lors d’un tour préliminaire de play-in (repechaje) ce week-end. Après cela, les quarts de finale aller-retour débuteront la semaine prochaine.

Au cas où vous auriez manqué le dernier week-end de la saison régulière, voici un bref résumé des invités à la Liguilla, des absents et d’autres notes supplémentaires de la semaine 17.

L’Amérique en tête devant Monterrey, Santos, Pachuca

Après que quatre équipes distinctes aient grimpé au sommet, Club America a pris la première place du classement après la semaine 12, ne lâchant jamais la position jusqu’à la fin de la saison régulière. La victoire 2-1 de vendredi soir sur Puebla a non seulement consolidé 38 points pour les leaders de la ligue, mais a également prolongé Las Aguilas‘ séquence sans défaite à 12 matchs.

Le manager Fernando Ortiz et ses joueurs restent clairement les favoris du titre, mais l’entraîneur a clairement indiqué que ce ne serait pas facile dans la Liguilla.

“La 12e équipe qualifiée a la même opportunité que nous à la première place”, a déclaré Ortiz après le résultat contre Puebla. “A partir de lundi après-midi, il faut se préparer différemment [for the playoffs].”

Le Club America est la tête de série pour les séries éliminatoires à la fin de la saison régulière. Hector Vivas/Getty Images

À seulement trois points du Club America se trouve la deuxième place de Monterrey. Bien qu’un match nul 0-0 avec Pachuca n’ait pas été la fin la plus excitante de la saison régulière, cela a mis en évidence à quel point l’équipe s’est bien comportée défensivement avec son neuvième blanchissage de l’Apertura. Mené par l’entraîneur vétéran Victor Manuel Vucetich, Los Rayados sera un autre prétendant au titre à suivre dans les séries éliminatoires.

Santos Laguna a terminé troisième des séries éliminatoires après avoir battu Mazatlan 3-0 dimanche soir. Mené par un doublé de Javier Correra, Los Guerreros ont conclu la saison régulière de la Liga MX en tant que meilleurs buteurs (avec le Club America) avec 38 buts.

Le dernier mais non le moindre des quatre premiers est Pachuca. S’il n’y avait pas un grand match devant le filet de la ligne arrière et du gardien de Monterrey Esteban Andrada, Los Tuzos aurait pu facilement repartir avec une victoire et une place au troisième ou au deuxième rang du tableau. Néanmoins, ils ont évité le tour des éliminatoires et auront tout le temps de reposer le meilleur buteur de la ligue Nicolas Ibañez, qui a trouvé le fond des filets 11 fois dans l’Apertura.

Tigres, croisière Cruz Azul ; Toluca se faufile

Rebondissant de manière incohérente entre les défaites et les victoires, les Tigres, cinquièmes, ont clôturé la saison sur une bonne note avec une victoire convaincante 3-0 sur l’Atletico San Luis. Peut-être en guise d’avertissement à l’adversaire à venir du tour de jeu Necaxa, l’attaquant vedette André-Pierre Gignac a récolté un doublé dans le dernier résultat des Tigres, qui comprenait une aide du débutant de 21 ans Ferdinand Gonzalez.

Quant à la douzième place Necaxa, ils devraient s’estimer chanceux d’être dans la conversation des séries éliminatoires. Après une défaite 1-0 contre Atlas ce week-end, Necaxa a conservé sa place en Liguilla grâce à l’Atletico San Luis et Mazatlan qui ont trébuché dans leurs propres matchs.

Toluca, sixième, a remporté l’une des plus grandes victoires de la saison – peut-être grâce à des Kits Dia de Muertos – dans leur résultat 4-1 à domicile contre Querétaro. Avec une progression dans le classement, ils accueilleront désormais le FC Juarez, 11e, une équipe qui a réussi à se faufiler de justesse sur la ligne des séries éliminatoires avec une victoire 3-1 sur les Pumas vendredi dernier.

Cruz Azul culmine au bon moment, remportant sa quatrième victoire consécutive après avoir battu Chivas 2-1 samedi soir. Assis à la septième place, Los Cementeros accueillera désormais la 10e place Leon dans le tour de qualification. Sur le papier, Leon devrait être heureux d’être de retour en séries éliminatoires après avoir raté la Clausura 2022, mais un match nul 2-2 inquiétant contre le Club Tijuana dimanche (qui lui a enlevé la chance d’accueillir un match de barrage) a gagné ‘ ça fait pas grand chose pour remonter le moral.

Puebla, huitième, n’a remporté que sa troisième défaite de la saison contre le Club America, mais compte tenu de la difficulté avec laquelle ils ont réussi à se qualifier pour la tête de série des séries éliminatoires, la défaite 2-1 a quelques avantages avant leur match de barrage contre la neuvième place Chivas .

La saison régulière en montagnes russes de Chivas s’est terminée par la défaite 2-1 contre Cruz Azul qui les a poussés à trois défaites consécutives, faisant de Chivas la seule équipe en séries éliminatoires sans un seul point dans ses trois derniers. Le manager Ricardo Cadena a balayé toute idée qu’une crise se construit, tout en admettant après le résultat du week-end que “personne n’est à l’aise avec le sentiment de pertes consécutives”.

Atlas sorti, mais Cocca fait ses adieux

Atlas n’avait également rien à jouer avec des places en séries éliminatoires hors de portée, même si vous n’auriez pas pu le deviner sur la base de l’ambiance de fête à l’Estadio Jalisco lors de leur victoire 1-0 sur Necaxa. Devant une foule bondée et bruyante, les fans d’Atlas ont fait des adieux émouvants au manager Diego Cocca, qui les a menés à de superbes titres consécutifs, mais n’a pas pu en faire assez pour tenir son travail alors que l’équipe basée à Guadalajara a terminé en 17e place et raté les séries éliminatoires cette saison.

Diego Cocca a mené Atlas, qui souffre depuis longtemps, à deux titres, mais il est maintenant sans emploi. Carlos Zepeda/Jam Media/Getty Images

Juste au-dessus d’eux, à la 16e place, se trouvaient les Pumas, peu motivés lors de leur 3-1 contre le FC Juarez. La préparation du match a vu le titre curieux de l’équipe s’excuser auprès de Dani Alves après avoir annoncé par erreur que l’international brésilien avait subi une blessure au ligament du genou droit. Cependant, le joueur de 39 ans a décidé de rassurer les fans sur les réseaux sociaux qu’il n’a pas reçu de coup sérieux.

Dans d’autres résultats, le Club Tijuana a prié pour une victoire et un miracle pour se qualifier pour les séries éliminatoires, nécessitant au moins cinq buts contre Leon. Après un match nul 2-2, l’équipe de Bordertown a terminé à la 15e place. Mazatlan a également eu une chance de se faufiler dans les séries éliminatoires avec seulement une victoire nécessaire le week-end dernier, mais a finalement eu du mal dans la défaite unilatérale contre Santos Laguna qui les a maintenus à la 14e place. L’Atletico San Luis a eu une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, mais n’a pas réussi avec deux défaites consécutives pour clôturer l’Apertura à la 13e place, y compris la défaite 3-0 contre Tigres.

Enfin, nous terminons avec Queretaro, 18e, qui a terminé à juste titre en bas du classement. Leur défaite 4-1 leur a non seulement assuré une place en bas du tableau, mais leur a également donné la malheureuse reconnaissance d’être l’équipe de Liga MX avec le plus de buts accordés (35) cette saison.