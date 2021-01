Miguel Herrera a déclaré que la décision du club America de Liga MX de le licencier en tant que manager en décembre dernier était intervenue lors d’une réunion Zoom.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Après une défaite 3-1 contre le LAFC et une élimination de la Ligue des champions de la CONCACAF le 20 décembre, Herrera a déclaré qu’il était assuré de rester en tant qu’entraîneur de l’équipe, où il a remporté quatre trophées en deux relais.

Cependant, il a été licencié deux jours plus tard, la centrale de Mexico ayant embauché l’ancien patron du Real Madrid, Santiago Solari.

« Nous avons été appelés sur Zoom par [club executive] Joaquin Balcarcel avec [club president] Santiago Banos et [Joaquin] dit: ‘J’ai pris la décision et la relation se termine ici’ « , a déclaré Herrera dans une interview avec la journaliste mexicaine Mara Patricia Castaneda. » Je lui ai dit que je n’étais pas d’accord, les chiffres sont là et que j’étais triste et en colère contre la décision qu’il prenait. «

Miguel Herrera a été renvoyé du Club America en décembre dernier. Mauricio Salas / Jam Media / Getty Images

L’ancien patron de l’équipe nationale mexicaine a également révélé que Banos lui avait précédemment assuré que son travail n’était pas en péril après s’être écrasé des séries éliminatoires de la Liga MX avant la défaite face à LAFC.

Après avoir repris Las Aguilas en 2017, Herrera a remporté le tournoi de la ligue Apertura 2018, suivi du titre Clausura Copa MX 2019 et de la couronne Campeon de Campones. Mais après avoir laissé tomber la finale de la ligue Apertura 2019 à Monterrey, Herrera n’a pas été en mesure de produire plus d’argenterie pour son club, ce qui a suscité des critiques de la part des fans et des médias.

Après la défaite contre LAFC, El Piojo a admis avoir réfléchi à sa démission avant d’être dissuadé par Banos.

« [I told Banos] si tu veux, je vais me retirer. Faites venir quelqu’un d’autre, car peut-être que cela ne fonctionne plus », a déclaré Herrera.

Herrera, 52 ans, est sans conteste l’une des figures les plus controversées et les plus célèbres du Mexique. Lors de son premier passage au Club America, il a mené l’équipe au titre Clausura 2013, son premier en tant que manager.

Après avoir dirigé El Tri Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, son mandat a été interrompu en 2015 après la diffusion d’une vidéo montrant Herrera frappant un journaliste à l’aéroport de Philadelphie quelques heures seulement après avoir guidé le Mexique vers un titre de la Gold Cup contre la Jamaïque.

Il est ensuite revenu en Liga MX avec Tijuana, poste qu’il a occupé pendant près de deux ans avant de revenir au Club America.