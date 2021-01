Jurgen Klopp a déclaré que Liverpool « ferait la bonne chose » sur le marché des transferts ce mois-ci si le club pouvait trouver une solution aux problèmes défensifs causés par les blessures à long terme subies par Virgil van Dijk et Joe Gomez.

Van Dijk et Gomez se battent tous les deux pour jouer à nouveau cette saison après avoir subi des chirurgies au genou en octobre et novembre respectivement.

Van Dijk est absent avec une blessure au ligament croisé tandis que Gomez est mis à l’écart avec une blessure au tendon subie lors de l’entraînement avec l’Angleterre.

Malgré la perte de leurs deux moitiés centrales de premier choix, Liverpool entame le choc de Premier League lundi avec Southampton à St Mary’s en tant que leader de la ligue, l’équipe de Klopp devant la deuxième place de Manchester United à la différence de buts.

Klopp a déployé le milieu de terrain Fabinho au milieu de terrain aux côtés de Joel Matip, et s’est tourné vers l’adolescent Rhys Williams et le joueur marginal Nat Phillips, mais le manager de Liverpool a admis que le club ferait un geste ce mois-ci si le bon joueur devenait disponible.

« Nous avons évidemment des solutions dans l’équipe, mais nous avons toujours eu du mal avec les blessures, la plupart du temps avec la position de la moitié centrale », a déclaré Klopp. «Cela peut arriver comme ça quand ça commence et ne s’arrête pas.

«Nous avons des solutions, mais si nous pouvons faire quelque chose dans la fenêtre, c’est comme ça. Mais c’est une fenêtre de transfert très difficile, comme vous pouvez l’imaginer.

« Tous les clubs n’ont pas d’argent réel. Faire quelque chose n’a pas de sens, mais faire ce qu’il faut est logique. Jusqu’à présent, cependant, nous avons vraiment aimé ce que nous avons fait.

« Nat [Phillips] est un garçon intelligent qui connaît ses capacités et les utilise, fait son travail et nous a beaucoup aidés. «

Klopp a également déclaré que Liverpool faisait face à une bataille difficile pour conserver le titre en raison de l’intensité de la concurrence en haut du tableau cette saison.

Liverpool a commencé 2020 avec une avance de 10 points au sommet, après avoir disputé deux matchs de moins que la deuxième place de Leicester, mais seulement sept points séparent les hommes de Klopp de Southampton, neuvième, avant le match de lundi.

« La saison dernière a été très difficile pour nous aussi et ce n’était pas comme si nous pensions » oh mon dieu c’est facile « », a ajouté Klopp. «C’était vraiment difficile et cette année est encore difficile.

« Je ne suis pas surpris que ce soit si proche. Nous avons notre situation et tous les autres clubs ont leur situation et notre saison est jusqu’ici très bonne. Pas plus. Pas moins.

«Nous essayons d’être prêts pour chaque match. Maintenant Southampton demandera des choses différentes. Puis Aston Villa, puis Man United.

« Cette saison est une saison difficile pour les supporters. Si vous êtes neutre, vous allez l’adorer. J’en suis presque sûr parce que ça ira probablement sur le fil, mais c’est difficile pour nous tous, c’est la raison pour laquelle c’est si proche. «