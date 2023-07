Le club à une seule casquette de l’USWNT : Histoires de ceux qui ont eu une chance

Parmi le petit nombre de femmes qui ont représenté les États-Unis au niveau international, encore moins composent le club à une seule casquette de l’USWNT. Brad Smith/USSF/Getty Images

Le centre d’Aly Wagner est entré et le ballon a rebondi une fois, deux fois et, juste avant qu’il ne fasse un troisième saut, Caroline Putz l’a glissé dans le premier poteau. Le but était son premier pour l’équipe nationale féminine des États-Unis, marqué quelques minutes après ses débuts internationaux lors d’une victoire 4-1 contre l’Italie.

Après ce but, plus rien. Pas de deuxième but. Pas de minutes supplémentaires. Pas même une autre convocation. Sa carrière avec l’USWNT était terminée avant qu’elle ne le sache.

Parmi les millions de joueurs de football dans le monde, peu représentent leur pays et encore moins marquent. Putz, dont le nom de famille est maintenant Leith, a fait les deux en l’espace de quatre minutes. Avec sa seule et unique casquette, elle fait également partie d’un groupe encore plus restreint de footballeurs : le club à une seule casquette.

Trois semaines avant le début de la Coupe du monde féminine 2023, 251 femmes se sont portées dans l’équipe nationale féminine des États-Unis, et 32 ​​d’entre elles l’ont fait exactement une fois. Avant la Coupe du monde, ESPN a discuté avec quelques membres du club à une seule casquette – les joueurs dont les carrières internationales ont commencé et se sont terminées le même jour.

Caroline Leith, attaquante : 7 juillet 2000, contre l’Italie

La native de l’Utah et All-American du lycée n’a plus jamais joué pour les États-Unis après avoir marqué son but contre l’Italie. Elle a rarement rejoué au football de haut niveau.

« À l’époque, je n’avais pas réalisé à quel point c’était un moment excitant dans ma vie », a-t-elle déclaré. « J’avais travaillé si dur pour arriver à ce point, donc même la simple opportunité d’entrer sur le terrain était quelque chose pour laquelle j’avais travaillé longtemps et j’étais juste touché par l’expérience. »

Bien qu’il n’y ait plus eu d’apparitions en équipe nationale après, il y en avait eu plusieurs auparavant au niveau des jeunes. Leith s’est démarqué au lycée et a continué à jouer collégialement à Washington.

Des joueurs comme Wagner, qui a marqué le but, et Michelle French, qui l’a embrassée pour célébrer après, sont devenus des visages familiers dans le programme américain. Mais il y avait peu de confusion de la part de Leith quant à la raison pour laquelle il n’y avait pas plus d’appels.

« Juste pour dire comment c’est, je ne sais pas si j’étais assez bon pour concourir à ce niveau », a déclaré Leith.

Elle travaille maintenant dans l’industrie aérospatiale.

Merritt Mathias, défenseur : 12 juin 2018, contre la Chine

La défenseuse de l’Angel City FC, Merritt Mathias, a eu son opportunité à l’USWNT en 2018, jouant 13 minutes d’un match amical contre la Chine. Elle était sur le banc lors du Tournoi des Nations de 2018 le mois suivant, mais n’a jamais obtenu le feu vert de l’entraîneur Jill Ellis pour entrer.

Alors que Mathias est un vétéran de la NWSL et travaille pour revenir sur le terrain cette saison après avoir subi une blessure, la joueuse de 32 ans dit à ESPN qu’elle sait que la fenêtre pour un retour en équipe nationale est probablement fermée.

« J’ai grandi avec l’équipe nationale comme seule voie vers le succès », a déclaré Mathias. « Pour avoir ce moment où tout se met en place, vous vous dites » Oh mon Dieu, c’est un moment si spécial et angoissant « , et c’est aussi si calme et calme. Pour moi, c’était incroyablement puissant et aussi un de ces choses que vous en voulez plus, vous voulez que ça se passe parfaitement. C’est un de ces moments que je n’oublierai jamais, mais ça m’a laissé un goût dans la bouche que j’en voulais plus.

La défenseure Merritt Mathias a connu une carrière réussie en club, remportant trois championnats de la NWSL et trois Shields de la NWSL, mais elle n’a remporté qu’une seule sélection avec l’équipe nationale féminine des États-Unis. Andy Mead/ISI Photos/Getty Images

Maintenant que Mathias est une habituée régulière d’une ligue où elle peut s’entraîner quotidiennement – ​​et être repérée par les managers – elle a du mal à se débarrasser du sentiment qu’elle aurait dû gagner des convocations supplémentaires.

« Il m’a fallu suivre une thérapie, il m’a fallu en quelque sorte m’asseoir avec beaucoup de choses dans ma vie pour vraiment apprécier le succès que j’ai eu et le joueur que je suis et redéfinir ce que le succès signifiait pour moi », elle a dit. « Une partie de cela est d’avoir une casquette pour l’équipe nationale.

« Aurais-je aimé avoir plus et avoir plus d’expériences avec toute l’équipe? Absolument. C’est vrai. Mais c’est aussi vrai que je suis un joueur à succès et que j’ai eu une carrière percutante dans la NWSL. Je suis l’un des premiers joueurs à jamais jouer dans cette ligue, et mon nom aura une histoire liée à cela. »

Beth Keller, milieu de terrain : 24 février 1999, contre la Finlande

Keller est la seule joueuse capée en 1999 qui n’a pas gagné au moins une sélection de plus, mais elle a quand même été impliquée dans la préparation du deuxième titre de Coupe du monde de l’USWNT.

Keller a marqué lors d’un match amical de février 1999 contre la Finlande dans lequel le manager Tony DiCicco a utilisé une équipe en grande partie jeune. Trois jours plus tard, des joueuses comme Mia Hamm, Kristine Lilly et Julie Foudy ont commencé contre les mêmes adversaires, piliers de l’équipe qui entreraient dans la conscience américaine lors de la Coupe du monde féminine de 1999 et deviendraient championnes.

Au lieu de se préparer pour la Coupe du monde, qui s’est tenue aux États-Unis, Keller et une équipe U-21 qui comprenait de futurs habitués de l’équipe senior comme Heather Mitts et Danielle Slaton ont été transportés d’Islande après le tournoi vers la Californie du Sud. Là, ils ont peint leurs visages, se sont habillés et ont même fait une affiche acrostiche dans l’espoir de passer sur ABC. (« Je pense que c’était l’Amérique bat la Chine », se souvient Keller.)

Au Rose Bowl de Pasadena, en Californie, Keller et ses coéquipières U-21 ont regardé de près les joueuses avec lesquelles elles s’entraînaient quelques mois auparavant affronter la Chine en finale de la Coupe du monde. Lorsque Brandi Chastain a marqué le célèbre penalty de la victoire lors de la fusillade pour remporter la Coupe du monde féminine de 1999, Keller regardait depuis les tribunes.

« Après, ils nous ont invités au vestiaire pour célébrer », a déclaré Keller. « Faire partie de tout cela était si spécial, être si proche et dire : ‘Wow, on peut le faire !’ C’était plutôt cool. »

Avec autant de pouvoir de star à la disposition du manager pendant cette période, Keller a déclaré qu’elle comprenait pourquoi on ne lui avait plus jamais demandé de porter les Stars and Stripes.

« Je pense que la raison [there wasn’t a second call-up] c’est parce qu’ils étaient des All-Stars flippants ! Ne plaisante pas avec les meilleurs, n’est-ce pas? », A déclaré Keller en riant.

Elle travaille maintenant dans un groupe de réflexion à Washington, DC

Jackie Billet, milieu de terrain : 16 août 1992, contre la Norvège

C’est en 1992, alors qu’elle commençait à peine son parcours universitaire avec le Wisconsin, que Billet a remplacé une défaite 4-2 contre la Norvège, alors puissante.

« L’équipe était incroyable à l’époque. J’étais un peu stupéfait de jouer avec Mia Hamm. Je n’avais jamais vraiment été dans un environnement d’entraînement comme celui-là, être dans cet environnement et voir Anson [Dorrance] l’entraînement », a-t-elle déclaré. « L’équipe nationale senior était tout. À part la raison pour laquelle vous adorez jouer au jeu, c’était l’objectif ultime. »

Billet a dit qu’elle aurait aimé plus de commentaires sur la façon dont elle aurait pu s’améliorer pour gagner une autre commande. Comme les autres joueuses à une casquette, cependant, elle dit que c’est un souvenir sur lequel elle se souvient avec émotion et qu’elle n’a aucun regret sur la façon dont les choses se sont déroulées.

« Je me souviens qu’ils avaient pris une photo avec un appareil photo à l’ancienne et que j’espérais qu’ils traiteraient », a-t-elle déclaré. « Nous n’avions pas beaucoup d’argent en grandissant, donc pouvoir voir mon père dans les gradins pendant que je représentais les États-Unis était incroyable. »

Billet est maintenant un représentant des ventes dans le Missouri.