Le Club a connu une semaine chargée en transactions alors que le marché boursier se redressait

Au cours d’une semaine qui a vu le marché boursier reprendre largement pied après un mois d’août maussade, le Club a effectué huit transactions, y compris la sortie d’un fabricant de puces, tandis que nous élargissions encore notre position dans un autre. Voici un aperçu jour par jour de chaque mouvement. Lundi La semaine a commencé avec une vague de transactions, alors que nous avons renforcé quatre positions et abandonné notre participation dans une société de semi-conducteurs. Le Club a quitté Advanced Micro Devices (AMD), en cédant 265 actions, à 102,35 $ chacune. Suite au lancement de Broadcom (AVGO) la semaine dernière, nous avons mentionné notre intention de vendre dès que les restrictions le permettront. Il n’y a plus d’avantages de diversification à posséder à la fois AMD et le leader de l’intelligence artificielle Nvidia (NVDA). Broadcom, cependant, est sur le point de rester l’un des principaux bénéficiaires des dépenses en solutions de réseaux d’intelligence artificielle. Nous avons acheté davantage d’actions d’Estée Lauder (EL) car la faiblesse est en grande partie liée au cours actuel de ses actions, la direction signalant que la société est sur la bonne voie pour améliorer ses bénéfices après le premier trimestre fiscal 2024 de la société de beauté. Le Club a acheté 100 actions d’Estée Lauder (EL). Lauder, à 154,11 $ chacun, ce qui porte la pondération d’Estée Lauder dans le portefeuille à 2,32 %, contre 1,77 % auparavant. Nous avons également rehaussé la note du titre EL à 1. Le Club a acheté 145 actions de GE HealthCare Technologies (GEHC), à 68,75 $ pièce, portant la pondération de son portefeuille à 2,66 %, contre 2,31 % auparavant. Les fondamentaux de l’entreprise de technologie médicale continuent de s’améliorer, la société ayant enregistré un trimestre en hausse en juillet. La direction a également souligné les opportunités d’expansion des marges au cours des prochaines années. Le Club a acheté 120 actions de Walt Disney (DIS), à 83,61 $ pièce, augmentant la pondération de son portefeuille à 3,89 %, contre 3,55 % auparavant. Nous restons patients sur le titre en retard, qui est en baisse de plus de 5 % depuis le début de l’année, et restons optimistes quant au plan de redressement du PDG Bob Iger pour le géant du divertissement. Nous avons acheté 50 actions Starbucks (SBUX), à 95,42 $ pièce, portant sa pondération dans le portefeuille à 2,54 %, contre 2,37 % auparavant. Le géant du café dispose d’un immense potentiel de croissance alors qu’il continue de conquérir des parts de marché en Chine, son deuxième marché après les États-Unis. Nous pensons que Starbucks a de solides perspectives à long terme, ce qui nous permet de continuer à capitaliser sur une récente baisse suite à ses résultats trimestriels mitigés. au début du mois d’août. Mercredi Nous avons réduit une autre position mercredi pour reconstituer notre position de trésorerie. Nous avons vendu 50 actions d’Emerson Electric (EMR), à 98,31 $ chacune. Le Club détient désormais 750 actions de l’entreprise industrielle, réduisant sa pondération dans le portefeuille à 2,57%, contre 2,73%. Nous avons également abaissé la note d’Emerson Electric à 2, ce qui signifie que nous attendrions un repli avant d’acheter à nouveau. Nous avons pensé qu’il était judicieux de réaliser une petite vente maintenant que la société bénéficie d’une valorisation attrayante, associée à une amélioration des fondamentaux, lui permettant de récupérer l’essentiel de ses pertes de 2023. Vendredi Le Club a effectué deux achats de notre nouveau titre, Broadcom, vendredi matin. Nous avons acheté 17 actions Broadcom, à environ 886 $ pièce, juste après la cloche d’ouverture vendredi, augmentant ainsi sa pondération dans le portefeuille à 1,46 %, contre 0,97 %. L’action de Broadcom s’est effondrée depuis la publication de ses résultats trimestriels jeudi, malgré les fondamentaux positifs de la société, ce qui nous donne la possibilité d’investir avec une décote. Nous pensons que le titre a de la marge et qu’il bénéficie clairement de l’engouement du marché pour l’intelligence artificielle. Le Club ajoute des actions avant l’acquisition prévue par Broadcom de la société de cloud computing VMWare (VMW), qui sera probablement finalisée le mois prochain. Les actions de Broadcom ont continué de chuter après la première séance de vendredi, nous sommes donc retournés au puits. Le titre ayant baissé de près de 6 % vendredi en milieu de matinée, le Club a ajouté 17 actions supplémentaires, à 870,85 $ chacune, augmentant la pondération du portefeuille de la société à 2,02 %. Nous continuons de considérer le recul comme rien de plus qu’une souffrance à court terme avant des gains à long terme. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York lors de la cloche d’ouverture à New York le 18 janvier 2023. Angèle Weiss | AFP | Getty Images