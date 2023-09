Le club à 1 milliard d’euros : les dépenses de Chelsea sur trois mercatos

Les dépenses de transfert de Chelsea ont dépassé la barre du milliard d’euros en seulement trois fenêtres depuis le rachat de Todd Boehly/Clearlake Capital en mai 2022.

La dernière signature des Blues : un contrat de 46 millions d’euros pour l’attaquant de Manchester City Cole Palmer – a vu le milieu de terrain anglais des moins de 21 ans devenir le 25e joueur à rejoindre le club moyennant des frais de transfert depuis l’été 2022, lorsque le milliardaire américain Boehly est devenu copropriétaire.

Vous pouvez vous demander comment et pourquoi le club peut dépenser autant, mais vous ne pouvez pas douter que cela soit arrivé. Voici qui ils ont recruté jusqu’à présent, par ordre de montant des frais de transfert.

*Tous les frais via Marché de transfert.

Total : 1,06 Md€ (1,15 Md$)

1. Enzo Fernández, CM (121 M€)

Chelsea a battu le record britannique de transfert en signant Fernandez de Benfica en janvier 2023, peu de temps après que le milieu défensif ait joué un rôle essentiel dans le triomphe de l’Argentine en Coupe du monde.

2. Moisés Caicedo, CM (116 M€)

Les Blues ont battu le record de transfert britannique pour la deuxième fois en six mois lorsqu’ils ont fait gros pour débarquer Caicedo de leur rival de Premier League, Brighton, dans le cadre d’un autre accord de marque alléchant.

3. Wesley Fofana, CB (80,4 M€)

Le défenseur central belge Fofana a été recruté par Leicester City à l’été 2022. Il a depuis vu son implication réduite par une séquence de blessures et n’a pas encore réintégré l’équipe première depuis qu’il a subi une opération majeure au genou en juillet.

4. Mykhaïlo MudrykFW (70 M€)

Mudryk a eu du mal à avoir un impact visible depuis son départ du Shakhtar Donetsk en janvier 2023 pour un vaste contrat de 8 ans et demi. L’attaquant ukrainien n’a disputé qu’une seule fois 90 minutes complètes en Premier League et attend toujours d’inscrire son premier but.

5. Marc Cucurella, LB (65,3 M€)

Recruté par l’ancien manager de Chelsea Graham Potter de son ancien club Brighton en août 2022, Cucurella est tombé en disgrâce à la suite du départ brusque de Potter et il semble très probable qu’il se retire dans un avenir proche.

6. Roméo Lavia, CM (62,1 M€)

Après s’être fait connaître au sein de l’équipe de Southampton reléguée de la Premier League en 2022-23, le milieu défensif Lavia a rejoint Chelsea dans le cadre d’un transfert considérable quelques mois plus tard. L’international belge n’a pas encore fait ses débuts dans son nouveau club.

7. Christopher Nkunku, AG (60 M€)

L’un des piliers du RB Leipzig ces dernières saisons, Nkunku a rejoint Chelsea pour la saison 2023-24, mais a malheureusement succombé à une grave blessure au genou quelques semaines seulement avant le début de la campagne. En tant que tel, ses débuts avec les Blues seront probablement suspendus pendant quelques mois.

8. Raheem Sterling, extérieur (56,2 millions d’euros)

Après avoir remporté quatre titres de Premier League en sept ans à Manchester City, Sterling est rentré chez lui à Londres en juillet 2022. L’attaquant anglais expérimenté a depuis marqué huit buts en 31 matchs pour Chelsea.

9. Cole Palmer, AV (46 millions d’euros)

Bien qu’il n’ait fait qu’un total de 19 apparitions seniors toutes compétitions confondues au cours de sa carrière naissante à ce jour, Palmer a été recruté par Chelsea pour un contrat de sept ans au tout début du mois de septembre 2023.

10. Axel Disasi, CB (45 M€)

Le défenseur central international français Disasi a rejoint le club depuis Monaco début août 2023 et a disputé les trois premiers matches de Chelsea en Premier League de la nouvelle saison, ouvrant même son compteur de buts lors d’un match nul 1-1 contre Liverpool.

11. Benoit Badiashile, CB (38 M€)

Badiashile a quitté Monaco pour Chelsea en janvier 2023 et a fait 11 apparitions lors de sa première demi-saison. Cependant, un problème de blessure persistant a empêché l’international français de participer jusqu’à présent à cette campagne.

12. Kalidou Koulibaly, CB (38 M€)

Koulibaly a disputé 23 matches de Premier League avec Chelsea au cours de la campagne 2022-23 avant de mettre un terme à son bref passage à Stamford Bridge après une seule saison. Il a signé pour le club saoudien de Pro League Al Hilal en juin 2023 pour 25 millions d’euros.

13. Nicolas Jackson, ST (37 M€)

Après avoir marqué 12 buts en 26 matchs pour Villarreal la saison dernière, Jackson a rejoint Chelsea en juin 2023 pour un contrat de huit ans. L’attaquant sénégalais a depuis marqué un but en trois matches, prenant ainsi le large lors de la victoire 3-0 des Bleus contre Luton Town.

14. Noni Madueke, FW (35 millions d’euros)

Arrivé du PSV Eindhoven en janvier 2023, l’ancien ailier des jeunes de Tottenham et Crystal Palace Madueke a depuis disputé 13 matches avec Chelsea en Premier League, marquant un but.

15. Malo Gusto, RB (30 M€)

Recruté de Lyon puis immédiatement prêté à son ancien club pour la saison 2022-23, Gusto a débuté cette campagne en tant que titulaire régulier de la première équipe de Chelsea après avoir participé aux trois matchs de Premier League du club jusqu’à présent.

16. Lesley Ugochukwu, CM (27 M€)

Le milieu de terrain de 19 ans a rejoint Chelsea en provenance de Rennes en août 2023 et a depuis effectué deux très brèves apparitions de remplaçant, totalisant huit minutes de jeu.

17. Robert Sánchez, GK (23 millions d’euros)

Autre acquisition en provenance de Brighton, Sanchez a finalisé son transfert à Chelsea début août 2023. Le gardien espagnol est depuis installé comme le gardien de premier choix des Blues après les sorties de Kepa et d’Edouard Mendy. Il a joué chaque minute de chaque match jusqu’à présent cette campagne en Premier League et en Coupe EFL.

18. Carney Chukwuemeka, CM (18 M€)

Après une saison décisive à Aston Villa, Chukwuemeka est officiellement devenu un joueur de Chelsea en août 2022. Le milieu de terrain de 19 ans a d’abord eu du mal à gagner du temps de jeu à Stamford Bridge, mais a débuté les deux premiers matchs de 2023-24 avant de sortir en boitant. la défaite 3-1 contre West Ham, au cours de laquelle il a marqué.

19. Deivid Washington, FW (16 millions d’euros)

Signé du club brésilien de Santos pour un contrat de sept ans en août 2023, l’attaquant de 18 ans n’a pas encore joué une minute de football compétitif en équipe première pour Chelsea.

20. Djordje Petrovic, GK (16 M€)

Le gardien serbe Petrovic a rejoint Chelsea en provenance de l’équipe MLS New England Revolution en août 2023. Il devrait servir de remplaçant à son compatriote Sanchez et, en tant que tel, n’a pas encore fait ses débuts en compétition pour les Blues.

21. Angelo Gabriel, FW (15 M€)

Chelsea a finalisé la signature d’Angelo de Santos en juillet 2023, qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Serie A brésilienne lorsqu’il a fait ses débuts pour son ancien club à l’âge de 15 ans et 308 jours. Le jeune ailier a depuis été autorisé à rejoindre Strasbourg en prêt pour acquérir de l’expérience en équipe première.

22. Andrey Santos, CM (12,5 millions d’euros)

Un autre jeune talent brésilien signé par Chelsea, cette fois en provenance de Vasco da Gama en janvier 2023. Le milieu de terrain central de 19 ans a été autorisé à rejoindre Nottingham Forest grâce à un prêt d’une saison.

23. David Datro Fofana, ST (12 M€)

Recruté par Chelsea en provenance du club norvégien de Molde en janvier 2023, Fofana n’a joué que trois fois pour les Bleus depuis. Il est prêté à l’Union Berlin jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

24. Pierre-Emerick Aubameyang, ST (12 M€)

Arraché à Barcelone en septembre 2022, Aubameyang est revenu en Premier League avec Chelsea après avoir passé cinq saisons assez réussies à Arsenal. Malheureusement, l’attaquant gabonais n’a pas réussi à s’enflammer et n’a inscrit qu’un seul but pour les Bleus avant d’être autorisé à rejoindre Marseille en prêt pour la campagne 2023-24.

25. Gabriel Slonina, GK (9,1 M€)

La gardienne américaine adolescente Slonina a été recrutée par le Chicago Fire en août 2022 et a immédiatement été prêtée à l’équipe de la MLS pour la saison 2022-23. Il n’a pas encore joué pour les Bleus après avoir été prêté au club belge d’Eupen pour 2023-24.