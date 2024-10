Le clown noir revient, avec Lady Gaga à ses côtés

Il a été appelé le Clown Prince of Crime, un prétendant au premier tour pour le meilleur méchant Batman de tous les temps, et une adresse IP de super-vilain avec le même degré de reconnaissance de marque que son ennemi juré Caped Crusader. Pour la plupart des acteurs, c’est une excuse pour passer au HAM et/ou pour tout gâcher à l’extrême. Pour Joaquin Phoenix et le réalisateur Todd Phillips, le personnage était l’occasion de jouer avec des décennies de mythologie de la bande dessinée et de le transformer en God’s Lonely Bozo – un amalgame d’antihéros qui remontent à l’ère Carter. Quoi qu’il en soit, le Joker a toujours été un agent du chaos polyvalent. Mais qu’est-ce qu’il vraiment ce que je voulais faire, c’était chanter.

Il existe un monde dans lequel Phillips et Phoenix livrent une suite à leur 1 milliard de dollars de chiffre d’affairesoscarisé, favori du festival international Joker film qui est simplement une copie Xerox de l’original, avec plus d’Arthur Fleck – comique de stand-up, célébrité de vrais crimes, chef de secte par inadvertance – menant ses serviteurs maquillés dans les rues urbaines, faisant des ravages et regardant le monde brûler. Heureusement, ils ne l’ont pas fait et ont décidé de faire des claquettes sur une route moins fréquentée. Là serait être une suite. C’était inévitable. Mais au lieu de ressasser tous les cosplays de Scorsese et les potentiels incel-baiting du premier film, le duo continuerait cette histoire de Fleck via une comédie musicale à la MGM, avec Phoenix et Lady Gaga (!) chantant des standards et faisant un peu de soft-shoe. . Quelque part là-bas, le fantôme d’Arthur Freed hochait la tête avec son sage approbation.

Dites ce que vous voulez Joker : Folie à Deuxc’est une bête différente et plus mélodieuse que son prédécesseur. Et on ne peut pas appeler ce qu’ils font du service de fan, étant donné que l’idée générale est qu’élever et imiter des individus perturbés et antisociaux simplement parce qu’ils ont exploité une rage naissante est une mauvaise idée. En fait, cette suite est tout le contraire du service aux fans : pendant ses rares moments de clarté, on jurerait qu’il s’agissait en fait d’un acte d’accusation contre ceux qui ont afflué vers Joker en premier lieu. Riez et le monde entier rit avec vous. Renvoyez l’oiseau à ceux qui ont aimé votre « Nihilisme, yippity-dee ! mojo la première fois, cependant, et vous pourriez vous retrouver seul face à une foule. Ce qui se rapproche le plus d’un message, quel qu’il soit, est : Hé, les fanatiques ? Va te faire foutre.

Les choix de l’éditeur

Certaines choses restent les mêmes : Philips est toujours clairement obsédé par une vision de Gotham qui est à la fois à la fois Fear City et New Hollywood Redux ; Phoenix est toujours squelettique et se met en quatre, parfois littéralement, au nom d’un engagement hardcore (comme dans le cas de l’original). Joker, sa performance reste ce qu’il y a de mieux dans cette parabole de méfiance aux fausses idoles) ; il y a encore juste assez de morceaux de l’histoire de Batman disséminés pour vous rappeler que, canon ou non, cela se déroule dans un univers de propriété intellectuelle. C’est pourquoi, deux ans après avoir assassiné un animateur de talk-show à la télévision, déclenché des émeutes et inspiré un mouvement de masse de frères au visage blanc, Fleck purge sa peine dans une prison qui ressemble à Alcatraz mais qui est en réalité l’asile d’Arkham. Et pourquoi le procureur joué par IndustrieHarry Lawtey, qui veut envoyer Arthur sur la chaise électrique pour les cinq personnes qu’il a tuées (six si l’on compte sa mère), est Harvey Dent.

Quant à Arthur, il est pratiquement catatonique, et au lieu de raconter des blagues, il est la cible d’une grande blague cosmique. Après avoir été arrêté, ils ont écrit des livres et réalisé des téléfilms sur son déchaînement. Le facteur Q de Fleck est à un niveau record, mais il est enfermé pendant que son avocate (Catherine Keener) tente de prouver qu’il souffre d’un trouble de la personnalité multiple. La figure paternelle sadique d’un garde (Brendan Gleeson) offre à Arthur une gentillesse occasionnelle, tout en lui rappelant toujours que ce qui est donné peut être repris. La vie est une longue attente médicamenteuse vers l’oubli. Et puis Fleck voit son.

Gaga dans « Joker : Folie à Deux » Niko Tavernise/Warner Bros

Elle est Lee Quinzel, et comme tout expert de Batman, passionné d’animation subversive et adepte de Margot Robbie vous le dira, elle est mieux connue sous le nom de Harley Quinn. Lorsqu’il a été annoncé que Her Gaganess jouerait la petite amie-slash-psychose-pair bien-aimée de M. J. dans Folie à Deuxon pouvait pratiquement entendre le lent applaudissement résonner à travers le pays ; c’est le genre d’idée conceptuelle brillante qui va au-delà des cascades dans le sublime. Et à partir du moment de leur première rencontre, après que les deux regards se soient croisés sur une poubelle bondée et que Quinn ait mimé en lui faisant exploser la cervelle, vous pouvez sentir la promesse de quelque chose d’électrique à l’horizon – une combinaison de l’acteur de Method et de la viande. -une chanteuse en costume qui pourrait être plus que la somme de ses parties loufoques et hyper talentueuses.

En rapport

Gaga serait également considérée comme un élément clé de ce que Phillips souhaite faire avec cette suite, en termes d’intégration de numéros musicaux à l’ancienne dans le psychodrame. Et on pourrait penser que ces séquences à la Dennis Potter, qui tirent du Great American Songbook et mettent en scène les fantasmes de plus en plus dérangés d’un couple fou amoureux (et aussi, certainement fou), seraient les points forts de ce super-héros subverti. conte adjacent. Pourtant, à une exception notable près – une version incendiée de « Gonna Build a Mountain » de Sammy Davis Jr. – ces scènes ont une sorte d’énergie de trou noir qui aspire l’oxygène des débats. Phillips et les stars ont été enregistrés comme disant qu’ils voulaient des versions moins raffinées et plus brutes de ces standards, mais les résultats finaux ne vous donnent pas le frisson d’évasion ni les soupapes émotionnelles ouvertes qu’offrent habituellement de tels numéros, même lorsque Phoenix valse dans une salle de jeux et chantonne son à fond sur « Pour une fois dans ma vie ». L’ensemble de la vanité tombe aussi plat que le chant souvent volontairement faux. C’est comme assister à une comédie musicale montée par des gens qui aiment simplement le idée des comédies musicales plutôt que du genre lui-même.

Ce serait bien si c’était le seul problème avec Folie à Deuxmais les problèmes de contrôle de qualité s’étendent au-delà de ces chiffres de retour. Quinn est obsédé par Arthur. Plus précisément, elle est obsédée par son alter ego Joker et est attirée par l’idée de cette figure de proue charismatique menant la révolution qui détruira le système. Cependant, il n’embrasse pas son super-vilain intérieur, et étant donné qu’il est jugé pour meurtre, Quinn a besoin qu’il envoie le clown dès que possible pour inciter les foules à l’action. Sans trop en dévoiler, Arthur le fait finalement, et le résultat provoque un chaos même s’il ne peut pas le contrôler.

Joaquin Phoenix dans « Joker : Folie à Deux ». Niko Tavernise/Warner Bros.

Mais c’est un chaos que le film ne peut pas vraiment gérer ou maîtriser non plus. Et tandis que la tension push-pull entre la reconnaissance de l’attrait d’un effondrement social complet et les remords liés à la libération de l’identité collective est vraiment ce qui Folie à Deux semble vouloir creuser, on n’a jamais l’impression qu’il sait comment équilibrer les deux d’une manière qui atteint ses objectifs. Une poignée de moments centrés sur Gaga ressortent : un premier baiser sur un fond enflammé, une silhouette photographiée sur fond de pleine lune avant un bref pas de deux; une promenade épris d’une vitrine brisée d’un magasin, où Quinn vient de libérer une télévision. Pourtant, le film ne sait pas non plus quoi faire de la chanteuse ou de son personnage, et il est difficile de ne pas le combler comme si elle était un atout de plus dans le trou que cette suite refuse de jouer. (Cela dit, Gaga fait ce qu’elle peut avec le peu de temps dont elle dispose à l’écran, et elle continue de plaider en faveur d’une carrière parallèle en tant qu’acteur ; que ce soit un accent de boulette de viande épicé ou pas, nous maintenons nos éloges effusifs. pour son retour Maison Gucci 100 pour cent.)

Tendance

« Je ne pense pas que nous donnions aux gens ce qu’ils veulent », se plaint Phoenix lors d’une fantaisie dans une émission de variétés des années 70 – une pièce qui, comme l’un des DeuxLes plus grandes opportunités manquées de , se doublent de son propre commentaire – et vous voulez applaudir le fait que Phillips et sa compagnie n’ont pas emprunté la voie de la facilité ici. Ils auraient pu faire un Bonnie et Clyde en peinture à la graisse enduite, le duo déchirant la ville en tandem. Ils auraient pu doubler le culte des idoles antisociales, plutôt que de suggérer que peut-être cette notion même a conduit au précipice d’un effondrement IRL. Ils auraient pu nous offrir ni plus ni moins que Joker 2 : La plaisanterie, et s’est contenté de donner aux gens ce qu’ils veulent plutôt que de parier sur quelque chose d’un peu plus stimulant, un peu moins ouvertement convivial pour les fans.

Même si cela soulève la question suivante : qui, exactement, est Joker: Folie à Deux pour? Des petits monstres complétistes ? Des membres du conseil d’administration de Warner Brothers Discovery ? Les personnes qui souhaitent Chanter sous la pluie Avait-il 33 pour cent de clowns fous en plus ? Ayant initialement touché une corde sensible auprès des téléspectateurs qui étaient facilement devenus un clown psychopathe avec l’interprétation effrayante et intense de Phoenix – qui pensaient qu’ils avaient un Travis Bickle pour leur génération et auraient pu répéter les mêmes erreurs que ces hommes solitaires de Dieu de l’époque – ce nouveau Joker veut maintenant les pointer du doigt. Mais c’est aussi tellement aliénant qu’il est peu probable que cela plaise non plus aux types de crossover qui ont jeté des statues en or sur le premier. C’est la véritable punchline ha-ha-ha de la suite. Qu’obtenez-vous lorsque vous croisez un riff discordant sur un favori des fans avec un projet de prestige raté ? Deux fois plus deux-deux.