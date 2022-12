Le cloud est essentiel pour les services financiers en pleine transformation numérique

Chez JPMorgan Chase, l’équipe de Lipkovitz utilise des cadres de sécurité zéro confiance qui verrouillent les données à chaque point, du matériel de l’appareil au cloud.

Lorsqu’elles opèrent dans un environnement de confiance zéro, les équipes doivent partir du principe que tout leur environnement est déjà compromis. Chaque aspect de l’infrastructure d’un système doit être évalué sous l’angle de la sécurité, et les précautions de sécurité sont intégrées : les données doivent être stockées en toute sécurité, les clés et les données sensibles sont protégées. La confiance zéro est davantage un état d’esprit culturel, une approche du développement de logiciels et d’infrastructures. Et, selon Deloittec’est une approche que de plus en plus d’organisations financières adoptent, compte tenu de l’augmentation des cyberattaques ainsi que de la surveillance réglementaire.

Lipkovitz attribue la “grande équipe informatique interne talentueuse” de JPMorgan Chase et son modèle de responsabilité partagée, où les développeurs d’applications travaillent de concert avec le personnel de la sécurité et du cloud, dont beaucoup ont une expérience en dehors du secteur financier. Cette équipe, note-t-il, considère à la fois la sécurité du logiciel et la sécurité de l’infrastructure, et travaille à les aborder ensemble.

Les gens responsabilisent les gens

L’équipe de transformation numérique de JPMorgan Chase comprend des employés de longue date et ceux, comme Lipkovitz, nouvellement arrivés d’autres entreprises et industries. Lipkovitz dit que l’entreprise bénéficie de chaque groupe. “Lorsque vous faites venir des gens de l’extérieur, ils changent votre point de vue”, déclare Lipkovitz. «Mais il y a aussi beaucoup de gens talentueux à l’intérieur. Cette combinaison de perspectives est incroyablement précieuse.

Lipkovitz souligne l’importance d’une main-d’œuvre diversifiée pour apporter une nouvelle réflexion à l’entreprise. “Lorsqu’un environnement permet la diversité de pensée, c’est incroyablement utile”, dit-il. Il y a beaucoup de talents dans des endroits comme la Silicon Valley et Seattle, dit Lipkovitz, et à mesure que les industries en dehors de ces épicentres se sont transformées, les talents évoluent dans de nouvelles directions, en particulier vers la finance. « L’industrie des services financiers est à la recherche de talents externes pour contribuer au succès », déclare-t-il.

Bien que le recrutement de nouveaux talents soit important, la formation et le perfectionnement des travailleurs existants sont essentiels pour une transformation numérique réussie. “Le monde n’a tout simplement pas assez de personnes qui savent comment fonctionne le cloud public, donc cela ne va pas être résolu par l’embauche”, dit-il.

Au milieu des changements culturels et technologiques, l’entreprise équilibre intentionnellement vitesse et stabilité. « Il y a une énorme valeur à faire les choses progressivement », dit Lipkovitz. Son équipe déploie les changements par le biais de centres d’excellence où, par exemple, les développeurs peuvent vérifier le code avant qu’il ne soit mis en ligne.

Les centres d’excellence peuvent aider à produire progressivement des changements progressifs dans des segments individuels de l’entreprise ou en établissant des liens directs entre les experts et les employés qui ont besoin d’apprendre d’eux. Les personnes qui créent le changement au sein de l’entreprise doivent être protégées de la volonté d’opportunisme, dit Lipkovitz, même si cela signifie les isoler des délais.

“Nous avons une obligation forte et une responsabilité importante de toujours protéger les informations de nos clients”, déclare Lipkovitz, “par conséquent, le niveau de gestion du changement requis peut être intimidant.” Il poursuit : « Mais nous finirons par avoir un monde meilleur. Je suis un optimiste.

Ce contenu a été produit par Insights, la branche de contenu personnalisé de MIT Technology Review. Il n’a pas été rédigé par la rédaction de MIT Technology Review.