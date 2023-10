Le clone de Friend.tech, Stars Arena, génère une recrudescence d’activité sur Avalanche

L’application de médias sociaux décentralisés (DeSo) Stars Arena a provoqué une forte augmentation de l’activité sur le réseau C-Chain d’Avalanche.

À mesure que l’activité du réseau a augmenté, le prix du jeton natif AVAX (AVAX) du réseau a également augmenté, qui a gagné plus de 8 % au cours des dernières 24 heures.

Lancée fin septembre, la Stars Arena, inspirée de Friend.tech, a vu le nombre total de transactions quotidiennes sur l’Avalanche C-Chain – le composant blockchain spécialement conçu pour exécuter des contrats intelligents sur Avalanche – augmenter de plus de 186 % au cours des deux dernières années. jours.

L’activité totale du réseau Avalanche C-Chain a augmenté de 186 % par rapport au 1er octobre. Source : Snowtrace.io

L’application Stars Arena s’est également développée rapidement, avec plus de 10 000 portefeuilles actifs uniques sur la plateforme. Au cours des deux derniers jours, la plateforme a enregistré un volume total de transactions de plus de 3,26 millions de dollars et un peu plus de 462 000 transactions, selon données de DappRadar.

Stars Arena a connu une croissance rapide depuis son lancement fin septembre. Source : DappRadar

Entre-temps, données de DefiLlama montre que la plateforme a dépassé 1 million de dollars en valeur totale verrouillée (TVL). Cependant, cela reste dérisoire en comparaison avec Friend.tech, qui commande quelque 44,27 millions de dollars en TVL.

Comme Friend.tech, Star Arena permet aux utilisateurs de lier leurs comptes X (Twitter) à la plateforme. Les utilisateurs utilisent ensuite le jeton AVAX pour acheter des « billets » d’autres utilisateurs, une petite réduction des frais étant versée à la plateforme elle-même et aux utilisateurs lorsque les billets sont achetés et vendus.

Alors que l’achat du ticket d’un utilisateur permet aux utilisateurs d’accéder à un chat privé, contrairement à Friend.tech, Stars Arena propose un flux public, afin que les utilisateurs puissent suivre les autres sans avoir à débourser de grosses sommes d’argent.

L’utilisateur pseudonyme de X, Wale.swoosh, a décrit Stars Arena comme « supérieur à Friend.tech à bien des égards », avec sa fonction de flux public permettant aux utilisateurs d’être plus sociaux qu’ils ne le feraient sur l’application DeSo basée sur Base.

J’ai capitulé en créant un compte Stars Arena après l’avoir vu partout dans ma timeline. Je ne vais pas vendre mon propre lien de référence, mais quelques réflexions : Stars Arena est supérieur à Friendtech à bien des égards et résout l’un des principaux problèmes que j’ai eu avec FT. Il y a un flux public, donc les gens… pic.twitter.com/S9KzPp3hqC – wale.swoosh (@waleswoosh) 4 octobre 2023

Néanmoins, Wale.swoosh et un certain nombre d’autres utilisateurs de X ont noté que l’application était encore assez boguée, les discussions étant « très lentes », et ont attiré l’attention sur le manque d’informations sur l’équipe derrière l’application.

Stars Arena est la dernière application à rejoindre une liste croissante de plateformes de finance sociale telles que Alpha sur le réseau Bitcoin, Friendzy sur Solana et PostTech sur Arbitrum. Malgré l’essor des applications DeSo similaires, Friend.tech reste le leader du marché, avec plus de 293 millions de dollars de volume de transactions mensuel, dépassant de plus de 283 millions de dollars l’application la plus proche, PostTech.

