Le clivage Poilievre : le député ontarien préfère le chef des conservateurs mais pas des Canadiens

Le député ontarien Pierre Poilievre demeure le grand favori pour être le prochain chef du parti conservateur, mais il traîne derrière son adversaire Jean Charest pour obtenir le soutien de l’ensemble des Canadiens.

Un nouveau sondage Léger mené en collaboration avec l’Association d’études canadiennes suggère que 44 % des électeurs conservateurs croient que Poilievre serait le meilleur chef de parti. Son principal rival, l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, est appuyé à 17 %.

Le sondage a été réalisé en ligne entre le 5 et le 7 août auprès de 1 500 adultes canadiens tirés du panel représentatif de Léger. On ne peut pas lui donner une marge d’erreur car les sondages en ligne ne sont pas considérés comme un échantillon statistiquement représentatif.

Vingt-deux pour cent des conservateurs ont déclaré qu’ils ne savaient pas lequel des cinq candidats ferait le meilleur chef, tandis que huit pour cent ont déclaré qu’aucun d’entre eux ne le ferait.

Parmi les candidats restants, la députée ontarienne Leslyn Lewis était appuyée à 6 %, le député ontarien Scott Aitchison à 2 % et l’ancien politicien provincial ontarien Roman Baber à 1 %.

Il s’agit du premier sondage sur la course réalisé par Léger depuis que le maire de Brampton, Patrick Brown, a été expulsé du concours par le comité organisateur de la direction le mois dernier pour des allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles du parti et peut-être violé les lois électorales fédérales.

Dans un sondage Léger de juin, Poilievre avait également 44 % de soutien parmi les conservateurs, Charest avait 14 % de soutien et Brown 4 %. Le sondage d’août a fait grimper les chiffres de Charest de trois points, tandis que ceux de Poilievre sont demeurés inchangés.

Christian Bourque, vice-président exécutif de Léger, a déclaré que les votes étant déjà en cours, tous les signes pointent vers une victoire de Poilievre.

Mais il a déclaré que le sondage indique également que le candidat préféré par les conservateurs pourrait faire face à un chemin plus difficile vers une victoire aux élections générales.

Le sondage suggère que Charest est considéré comme la meilleure option pour le poste de chef conservateur par 22 % de tous les Canadiens, tandis que Poilievre est soutenu par 16 %.

Environ un Canadien sur sept interrogés a déclaré qu’une victoire de Poilievre les rendrait plus susceptibles de voter conservateur aux prochaines élections, avec seulement une petite fraction de plus disant la même chose d’une victoire de Charest.

Cependant, plus d’une personne interrogée sur quatre a déclaré qu’une victoire de Poilievre les rendrait moins susceptibles de voter conservateur, comparativement à une personne sur cinq qui a dit cela à propos de Charest.

Ce fossé est le plus marqué dans l’Ontario, riche en sièges, où une victoire de Poilievre rendrait 28% des personnes interrogées moins susceptibles de voter conservateur, contre 16% qui ont dit que Charest.

En Alberta, 24% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient plus susceptibles de voter conservateur si Poilievre gagnait, et 18% ont déclaré qu’elles seraient moins susceptibles de le faire. Si Charest gagne, 14% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient plus susceptibles de voter conservateur, tandis que 27% ont déclaré qu’elles seraient moins susceptibles de le faire.

Bourque a déclaré que cela ouvre des questions existentielles pour les conservateurs, qui gagnent déjà gros en Alberta, détenant 30 des 34 sièges de la province. En Ontario, les conservateurs ont 37 des 121 sièges disponibles et doivent faire mieux dans la province la plus peuplée pour former le gouvernement.

Bourque a déclaré que Poilievre pourrait aider les conservateurs à remporter les mêmes sièges avec des marges plus importantes en Alberta, mais ne ferait pas grand-chose pour aider à faire bouger l’aiguille en Ontario.

« Avec une victoire de Charest, le calcul ne serait pas le même », a-t-il déclaré.

Les conservateurs doivent annoncer le vainqueur de la direction le 10 septembre.

—Mia Rabson, La Presse canadienne

