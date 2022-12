Le clip vidéo du chanteur japonais Fujii Kaze dans l’Uttarakhand reçoit des critiques élogieuses de Desis

Le clip vidéo du célèbre chanteur japonais Fujii Kaze tourné dans l’Uttarakhand a obtenu environ 1,1 crore de vues sur YouTube. Le single intitulé “grace”, sorti le 10 octobre, fait partie d’une collaboration entre Kaze et Docomo appelée “KAZE FILMS docomo future project”, selon un communiqué de presse dans ARAMA ! JAPON. La chanson reflète le message thématique du projet selon lequel tout le monde a du talent. La vidéo, qui se déroule en grande partie dans la cour d’une maison, dégage une ambiance joyeuse.

Il présente le chanteur dans de nombreux contextes différents de l’État indien, y compris une gare, un marché, autour de temples et plus encore. Il est accompagné de nombreux enfants joyeux qui dansent avec lui. La chanson parle d’être reconnaissant pour la grâce qui existe dans nos vies. Les téléspectateurs indiens sur YouTube ont pleinement approuvé la vidéo et la façon dont elle a exécuté son thème.

“C’est l’une de ces rares chansons qui montre qu’il se retrouve en Inde, plutôt que de faire des villes indiennes des accessoires”, a commenté un spectateur. “En tant qu’Indien, je vous remercie beaucoup d’avoir montré notre culture et la philosophie de cette chanson est ce qui est décrit dans nos Védas. “Aham Brahmashmi” signifie que je suis l’univers, donc chercher le bonheur à l’extérieur est inutile, cherchez-le plutôt à l’intérieur et appréciez le sentiment d’Unité “, a déclaré un autre.

“C’est tellement sain. Je lui suis tellement reconnaissant d’avoir montré cette facette de l’Inde”, a écrit un autre téléspectateur. “En tant qu’Indien et nouveau fan de Fujii Kaze, je me sens si heureux et reconnaissant pour cette chanson. C’est comme si j’avais trouvé une nouvelle perspective vers J’ai hâte de découvrir plus de son talent artistique parce qu’il est vraiment unique en son genre !” Un utilisateur a commenté.

“Maintenant, c’est une sorte de chanson même si je ne comprenais pas la langue, mais en lisant simplement les sous-titres et votre voix apaisante💙 dans un voyage pour trouver votre âme en montrant la culture indienne, nos temples historiques et nos dieux, c’est tout simplement bon [sic]”, a lu un commentaire.

De nombreux téléspectateurs indiens sur YouTube ont également exprimé leur fierté d’obtenir ce type de représentation dans la vidéo de Kaze qui a été regardée par des téléspectateurs du monde entier. La culture indienne est définitivement difficile à maîtriser !

