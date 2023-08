Le clip sexy « Fall In Love With Me » de Kyle Richards et Morgan Wade – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Morgan Wade/YouTube

Bien que Kyle Richards54 ans, a insisté pour qu’elle et la chanteuse Morgan Wade28 ans, ne sont que de « bons amis », les deux se sont engagés dans un flirt chaud et lourd dans le dernier clip de Morgan pour sa chanson « Fall In Love With Me », qui a été créée le 10 août. Dans la vidéo, Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star semblait avoir le béguin pour son nouveau voisin fictif qui a emménagé juste à côté.

Les paroles étaient tout aussi torrides que les scènes avec les deux dames, qui comprenaient des phrases comme: « Je veux enlever tes vêtements, tu veux te salir les cheveux / Tu as dit que tu aimes mes mots honnêtes, je suis mieux que ça que tu Je n’ai même pas entendu. Tout au long de la vidéo, Kyle, qui est marié à Mauricio Oumanski IRL, a jeté un coup d’œil par la fenêtre pour voir fréquemment qui habitait à côté.

Moins d’une minute après le début du clip, la femme de 54 ans était vêtue de lingerie verte sexy et appliquait un rouge à lèvres rose poudré tout en tapant une lettre d’amour au personnage de Morgan. Kyle vaporisa la lettre de son parfum, lécha l’enveloppe et la scella d’un baiser au rouge à lèvres. « Ne vois-tu pas que je suis ce dont tu as besoin ? Faites-vous mettre à genoux, sortez cette bague Je vais vous faire tomber amoureux de moi », a déclaré Morgan, alors qu’elle souriait également en ouvrant la note d’amour.

Le joueur de 28 ans et Kyle ont augmenté la chaleur d’une minute et ont été photographiés en train de prendre un bain moussant torride ensemble. Morgan et la mère de quatre enfants se sont fait des bulles dans le bain pendant que les paroles faisaient apparemment allusion à la sobriété de Kyle. « Vous m’envoyez un texto depuis le yacht, vous sirotez du cidre Ne vous inquiétez pas, je ne préviens pas Initié», a scandé Morgan.

Juste après les deux minutes, Kyle et le hitmaker de « Wilder Days » ont presque partagé un baiser torride avant que la caméra ne se tourne vers eux en train de se nourrir de fruits dans une cuisine. Non seulement ils se sont nourris de fraises et de pastèque, mais Kyle a même fait gicler de la crème fouettée d’une boîte dans la bouche de Morgan. Juste avant qu’ils ne s’embrassent presque une fois de plus, Morgan se réveilla de ce qui semblait être un rêve pour Kyle frappant à sa porte d’entrée avec des roses. La vidéo s’est terminée avec la beauté blonde faisant un clin d’œil à la caméra, alors qu’elle riait également.

Peu de temps après que Kyle ait partagé la vidéo sur Instagram, son mari a été l’un des premiers à commenter ! Mauricio était clairement en plein soutien du dernier concert d’acteur de sa femme, alors qu’il intervenait avec plusieurs émojis de feu. « Tellement bon », s’est-il exclamé. La vidéo arrive juste un mois après que Kyle a mis fin aux rumeurs selon lesquelles elle et Morgan sortaient ensemble, bien qu’elle ait esquivé la question quelques jours auparavant. « Nous sommes de très bons amis », a déclaré Kyle à un journaliste, par Page 6. Lorsqu’on lui a demandé si les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec le musicien n’étaient simplement « qu’une rumeur », elle a répondu « oui ». La spéculation selon laquelle ils sortaient également a eu lieu après que Kyle et Mauricio aient évité les rumeurs de divorce le 3 juillet (voir la déclaration ci-dessus).

