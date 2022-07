Le clip Evolution de Michael Jackson laisse Twitter ému

Le « roi de la pop » Michael Jackson a changé la face du monde de la musique, ce qui lui a ouvert la voie pour devenir un phénomène mondial qui ne pourra jamais être oublié. Non seulement il a fait de la musique exceptionnelle, mais Michael Jackson est également devenu célèbre pour ses prouesses en matière de mode et de danse. Le créateur du célèbre «moonwalk» a mené une vie très médiatisée et a été considéré comme un personnage controversé en raison de ses apparences changeantes et de ses choix de mode de vie.

Il n’est pas caché que Jackson a subi de nombreuses interventions chirurgicales pour réparer ses cicatrices et ses conditions médicales. Maintenant, une page de créateur numérique nommée Lost In history sur Twitter, qui est bien connue pour mettre en lumière des photos inédites du passé, a partagé une vidéo d’évolution des apparitions de Michael Jackson. Retraçant son parcours de l’enfance à l’âge adulte, la vidéo a capturé sa transition qui a maintenant laissé ses fans émus. Jetez un œil au clip d’évolution ci-dessous:

Évolution de Michael Jackson | Morphologie du visage (1969-2009) pic.twitter.com/Ar7e4qzMdo — Perdu dans l’histoire (@lostinhistory) 26 juillet 2022

Dès que le clip a fait surface en ligne, de fervents fans de la pop star se sont rendus sur le site de micro-blogging pour se remémorer ses souvenirs particuliers. L’un d’eux a affirmé qu’aucun autre artiste ne peut surpasser l’héritage créé par le regretté musicien : « Il sera toujours la seule célébrité que je crois fermement innocente… personne ne peut dire le contraire. Chacun a sa propre opinion et peut croire ses propres sources. Sera toujours une légende un roi… peu importe combien ils ont essayé de le détruire. Personne ne peut surpasser son héritage.

Un autre l’a qualifié de “super artiste”. Il a écrit: «Il a été sous les projecteurs depuis un petit garçon à travers le bon, le mauvais, le laid et tout. Je ne pense pas que j’aurais pu faire face à tout ce stress et cette attente. C’était un artiste génial, toujours le meilleur à ce jour.

Un fan a également voyagé dans le passé pour se rappeler le moment où ils ont rencontré Michael Jackson, “Je l’ai vu en concert une fois – la tournée” Bad “. MJ a eu une vie tragique depuis qu’il était un très jeune garçon jusqu’à sa mort. Beaucoup de succès entre les deux, à un prix. Il n’était pas parfait. Il a souffert physiquement et mentalement. Il a fait des erreurs. Mais bon sang, il était le meilleur interprète que j’aie jamais vu.

Un autre fan a défendu les choix de vie du défunt musicien en soulignant les problèmes médicaux de la vie du musicien : « Avant de juger, pensez que les changements physiques de Michael Jackson sont dus au vitiligo universel : perte de mélanine dans la peau. Lupus : Provoque une mauvaise cicatrisation conduisant à des chirurgies correctives sur le nez. Pepsi burn : Il portait des perruques parce que la couronne de sa tête était brûlée. Le sourire n’a jamais changé.

Découvrez quelques autres réponses ci-dessous :

Un si bel homme noir, le plus grand à avoir jamais fait ça. Une légende, un roi, un grand talent, une puissance absolue. Je t'aime tellement et tu me manques beaucoup.

Le clip de l’évolution virale a recueilli des milliers de likes sur la plateforme de micro-blogging.

Dans une tournure malheureuse des événements, Michael Jackson est décédé en 2009 en raison d’un arrêt cardiaque causé par une surdose de propofol. Apparemment, le médecin de Jackson qui a administré la dose a été reconnu coupable d’homicide involontaire en 2011.

